Festival Internacional de Teatro Mercosur en Córdoba con más de 100 obras

La 15° edición del evento contó con la participación de elencos provinciales y nacionales, además de obras de países de la región y Europa. La variedad de propuestas de calidad y las distintas temáticas brindaron un motivo más para visitar la provincia.

Del 4 al 12 octubre, Córdoba se transformó en el epicentro de la vida cultural de la región. Con más de 100 obras que se representan en 21 espacios de la ciudad capital y 20 localidades de la provincia, el Festival Internacional de Teatro Mercosur convocó elencos nacionales e internacionales que destacan por la calidad de sus propuestas.

El evento no solo presentó una programación diversa sino que generó un fuerte impacto en la economía regional dada la cantidad de personas que asistieron a las distintas funciones y permanecieron unos días en la provincia.

El festival fomentó el diálogo artístico entre actores y directores iberoamericanos, potenció las salas independientes, promovió la realización de coproducciones y habilitó espacios de formación.

En esta edición, la memoria fue uno de los ejes privilegiados en la selección de espectáculos nacionales, como es el caso de la obra “Seré” en la que el dramaturgo Lautaro Delgado Tymruk revive escenas del Juicio a las Juntas Militares.

En el plano internacional, la oferta incluye coproducciones entre España y Uruguay, elencos de Chile, Brasil, España, Francia y Colombia.

En la programación también aparecen propuestas sensibles que hablan de la condición humana. Cuando escribió “Los monstruos van debajo de la cama”, Natalia Buyatti se preguntó cómo podría “convertir el horror en poesía”. La dramaturga y protagonista del unipersonal puso en escena un secreto terrible que poco a poco y a retazos se va dando a conocer.

Desde Perú llegó una obra para niños y adultos realizada con títeres por Inés Pasic. “Desde el azul” puso en escena criaturas extrañas, frágiles y ridículas que, con humor, cuentan sus vivencias y sentimientos en un aceitado juego escénico.

Los hechos políticos de nivel internacional también tuvieron su espacio en el festival. “Filtro”, la coproducción entre La Dramática Errante de Bilbao y Sala Verdi de Montevideo se inspira en los sucesos del Hospital Filtro ocurridos en 1994.

Ese año, el gobierno español extraditó a varios ciudadanos vascos acusados de pertenecer a la organización terrorista ETA.

Durante la masiva manifestación hubo una represión brutal que la directora y dramaturga María Goiricelaya puso en escena de manera austera y dramática.

El teatro chileno se hizo presente con la obra “Yo duelo” de la compañía La Gaviota Podcast y escrita por la actriz Patricia Cabrera. En ese intenso relato onírico, el dolor físico y emocional se conjugan. La historia, en la que un país intenta sanar heridas en condiciones imposibles, sirve para honrar a quienes ya no están y transformar el sufrimiento en una expresión artística.

