La Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" rendirá un homenaje a Osvaldo Piro en el ex CCK

La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” brindará un concierto homenaje al recordado bandoneonista, compositor y director Osvaldo Piro en el Palacio Libertad (ex CCK)
Bajo la dirección de Oscar De Elia, como director invitado, la propuesta contará con la participación de los cantantes Hugo Marcel, Patricia Barone, Alberto Bianco y Alfredo Piro.
Bajo la dirección de Oscar De Elia, como director invitado, la propuesta contará con la participación de los cantantes Hugo Marcel, Patricia Barone, Alberto Bianco, Alfredo Piro, los violinistas Rafael Gintoli y Briggita Danko, el bandoneonista Horacio Romo y el contrabajista Sergio Rivas.
Además el concierto se transmitirá en vivo por la radio online del Palacio Libertad.
Programa
Carlos Gardel
Selección de temas
Julián Plaza
Melancólico
Osvaldo Piro
Magia en Buenos Aires
José Fernández Blanco - Luis Bernstein
El abrojito
Solista: Alberto Bianco, voz
Osvaldo Piro
Eclipse
Solista: Brigitta Danko, violín
Eladia Blázquez
Qué buena fe
Solista: Patricia Barone, voz
Astor Piazzolla
Bandó
Solista: Horacio Romo, bandoneón
Homero Expósito - Héctor Stamponi
Qué me van a hablar de amor
Solista: Alfredo Piro Rinaldi, voz
Osvaldo Piro
Octubre
Francisco Canaro - Juan Caruso
La última copa
Solista: Hugo Marcel, voz
Osvaldo Piro
Azulnoche
Solista: Rafael Gintoli, violín
Astor Piazzolla
Kicho
Solistas: Sergio Rivas, contrabajo; Rafael Gintoli, violín
Cómo conseguir las entradas entradas para el homenaje a Osvaldo Piro
La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en Boletería (mostradores del Hall central) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Cuándo?
Miércoles 22 de octubre a las 20 h.
¿Dónde?
Auditorio Nacional del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, Sarmiento 151, CABA.
