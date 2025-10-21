SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de octubre 2025 - 13:42

La Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" rendirá un homenaje a Osvaldo Piro en el ex CCK

Bajo la dirección de Oscar De Elia, como director invitado, la propuesta contará con la participación de los cantantes Hugo Marcel, Patricia Barone, Alberto Bianco y Alfredo Piro.

Llega un nuevo homenaje al fallecido Osvaldo Piro.

La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” brindará un concierto homenaje al recordado bandoneonista, compositor y director Osvaldo Piro en el Palacio Libertad (ex CCK)

Bajo la dirección de Oscar De Elia, como director invitado, la propuesta contará con la participación de los cantantes Hugo Marcel, Patricia Barone, Alberto Bianco, Alfredo Piro, los violinistas Rafael Gintoli y Briggita Danko, el bandoneonista Horacio Romo y el contrabajista Sergio Rivas.

Informate más

Además el concierto se transmitirá en vivo por la radio online del Palacio Libertad.

Programa

Carlos Gardel

Selección de temas

Julián Plaza

Melancólico

Osvaldo Piro

Magia en Buenos Aires

José Fernández Blanco - Luis Bernstein

El abrojito

Solista: Alberto Bianco, voz

Osvaldo Piro

Eclipse

Solista: Brigitta Danko, violín

Eladia Blázquez

Qué buena fe

Solista: Patricia Barone, voz

Astor Piazzolla

Bandó

Solista: Horacio Romo, bandoneón

Homero Expósito - Héctor Stamponi

Qué me van a hablar de amor

Solista: Alfredo Piro Rinaldi, voz

Osvaldo Piro

Octubre

Francisco Canaro - Juan Caruso

La última copa

Solista: Hugo Marcel, voz

Osvaldo Piro

Azulnoche

Solista: Rafael Gintoli, violín

Astor Piazzolla

Kicho

Solistas: Sergio Rivas, contrabajo; Rafael Gintoli, violín

Cómo conseguir las entradas entradas para el homenaje a Osvaldo Piro

La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en Boletería (mostradores del Hall central) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.

¿Cuándo?

Miércoles 22 de octubre a las 20 h.

¿Dónde?

Auditorio Nacional del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, Sarmiento 151, CABA.

