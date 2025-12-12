Soledad Pastorutti habló tras la acusación de Vanesa Carbone de querer "robarle el marido"

Carbone la acusó de intentar seducir a su marido, Lucho González, uno de los semifinalistas de La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti quedó en el centro de una inesperada polémica después de que Vanesa Carbone la acusó de intentar seducir a su marido, Lucho González, uno de los semifinalistas de La Voz Argentina . Según la abogada, la cantante le habría mandado mensajes “picantes” durante las grabaciones del reality.

En medio del revuelo, La Sole eligió enfrentar las versiones y habló con el programa Puro Show (eltrece), donde fue tajante: “No sé qué flasheó, nada me sorprende en este mundo de hoy” .

La artista contó que se enteró del escándalo mientras miraba la tele con su marido y que, lejos de angustiarse, decidió no darle importancia: “Dijimos ‘bueno, no pasa nada’”.

Pastorutti se mostró tranquila y hasta se permitió bromear con la frase que lanzó Carbone en su descargo: “Con mi marido y mi familia no porque te dejo el poncho de sombrero”.

“Lo voy a intentar, a lo mejor queda bien”, respondió entre risas, y remarcó: “Lo importante es no caer en estas situaciones que genera el medio porque lo importante es otra cosa, no hay que darle entidad” .

La cantante fue clara al asegurar que no piensa iniciar acciones legales: “No perdería el tiempo en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mis 30 años, así que me quedo con eso”.

Los dichos de Vanesa Carbone sobre Soledad

La polémica arrancó cuando Vanesa Carbone, esposa de Lucho González, estalló en sus redes sociales y denunció que una coach del programa intentó seducir a su marido.

“Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar”, escribió Carbone.

Carbone fue más allá y aseguró que la situación se dio incluso delante de su hija: “Frases que evidenciaban la incomodidad de él y más de una vez, lo más grave, dichas delante de una menor de 7 años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer”.

“Yo no dije nada para que pudieran continuar y preferí cuidar de mi familia en silencio. Ahora, a vos te digo: con mi marido y mi familia no porque te dejo el poncho de sombrero”, cerró Carbone.