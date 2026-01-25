En un momento en que el streaming se llena de fórmulas repetidas, la serie Solo en Florida aparece como un experimento raro y efectivo. En HBO Max, toma el espíritu de los titulares “Florida Man” que se viralizan en redes y lo convierte en comedia antológica, con situaciones tan ridículas como inquietantes.
La joya escondida de HBO Max que combina historias virales con un humor absurdo e incómodo
Con relatos reales llevados al extremo, esta serie de HBO Max juega con el absurdo y un humor seco que incomoda y engancha desde el inicio.
El gancho no está en exagerar la realidad, sino en dejar que el relato haga el trabajo. Cada episodio arranca desde un caso real contado por sus protagonistas y, desde ahí, se construye una recreación con actores conocidos y un tono seco, incómodo, casi clínico, que juega a reírse sin pedir permiso.
De qué trata Solo en Florida, la joya escondida de HBO Max
Solo en Florida (también conocida como It's Florida, Man) es una antología creada por Mark Herwick y Jeff Tomsic. La estructura se apoya en un ida y vuelta: primero aparece la persona real que vivió la historia; después, la misma situación se reconstruye como si fuera una mini película. El resultado queda a mitad de camino entre el documental y la ficción.
La serie evita el chiste fácil y no subraya cuándo tenés que reírte. En uno de los episodios, un joven de Orlando busca plata para viajar a Colorado y publica un aviso en Craigslist ofreciendo hacer “casi cualquier cosa”. A partir de ahí, la trama avanza con propuestas cada vez más raras y una incomodidad que crece, sin moraleja ni juicio, solo con el peso de lo que pasa.
HBO Max: tráiler de Solo en Florida
HBO Max: elenco de Solo en Florida
-
Anna Faris
Mary Elizabeth Ellis
Randall Park
Cameron Britton
Juliette Lewis
Michael Hitchcock
Jeremy Renner
Adam DeVine
Tiffany Haddish
Haley Joel Osment
