Roxette regresa a la Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

La banda insignia del pop-rock de los ‘80 vuelve a los escenarios con una nueva era de shows que celebran los grandes clásicos de su historia.

Roxette vuelve a la Argentina.

Casi una década después de sus últimos conciertos, Roxette vuelve a los escenarios en una nueva y celebrada etapa.

Con Per Gessle, el compositor detrás de los grandes himnos que marcaron generaciones, y la incorporación de Lena Philipsson, una de las voces más queridas de Suecia, la banda emprende una gira mundial que está agotando localidades en cada ciudad donde se presenta. Argentina será parte de esta esperada celebración el 16 de abril de 2026 en el Movistar Arena, con producción de DF Entertainment.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Roxette en Argentina Los tickets para esta cita estarán disponibles únicamente a través de la web del Movistar Arena (www.movistararena.com.ar) el jueves 13 de noviembre a las 13:00 horas, y podrán ser adquiridos con todos los medios de pago.

ROXETTE-ANUNCIO-FEED El tour, que comenzó en Sudáfrica y Australia con una seguidilla de funciones sold-out, es un vibrante repaso por los hits que definieron una era: “The Look”, “Listen To Your Heart”, “Joyride”, “Spending My Time” y la eterna “It Must Have Been Love”, que ya supera los 900 millones de streams en Spotify. Cada presentación es un viaje emocional y festivo que une a distintas generaciones bajo el mismo coro de canciones inolvidables.

Después de lo que se creía su despedida definitiva en 2016 y tras la pérdida irreparable de Marie Fredriksson, Per Gessle encontró una forma de honrar el legado de Roxette manteniendo viva su esencia. Con una nueva voz al frente, el proyecto recupera la alegría, la potencia y la conexión que siempre caracterizaron a la banda. Este regreso marca un nuevo capítulo para uno de los nombres más grandes del pop mundial —un reencuentro imperdible con la historia y la emoción de su música en vivo.

