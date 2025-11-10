"Depredador: Tierras Salvajes" rompió un récord de taquilla para la franquicia en su primer fin de semana en cines







La serie de ciencia ficción comenzó su recorrido con "Depredador" de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Depredador: Tierras Salvajes es la película que mejor estreno tuvo en taquilla en la historia de la franquicia iniciada en 1987.

"Tierras Salvajes" tuvo una recaudación mundial de u$s80 millones en su primer fin de semana a nivel mundial, sólo en Estados Unidos recaudó la mitad del total.

La serie de ciencia ficción comenzó su recorrido con Depredador de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y se extendió a lo largo de los años con secuelas, reinicios y películas crossover con la saga “Alien”.

Depredador: Tierras Salvajes superó las expectativas Al comenzar el fin de semana, Disney y 20th Century esperaban recaudar entre 25 y 30 millones de dólares en su estreno, según informan medios estadounidenses. Sin embargo, las críticas positivas y el boca a boca entusiasta, incluyendo una calificación de "A-" en las encuestas de salida de CinemaScore, ayudaron a la nueva entrega de la saga a superar con creces las expectativas iniciales.

El filme dirigido por Dan Trachtenberg también tuvo un mayor alcance ya que se trata de la primera cinta de la franquicia en no ser calificada para mayores.

De qué trata Depredador: Tierras Salvajes Trachtenberg regresó para dirigir Depredador: Tierras Salvajes después de dirigir las dos entregas más recientes de la franquicia, Depredador: La Presa de 2022 y la animada Depredador: Cazador de Asesinos de junio de este año, ambas estrenadas directamente en plataformas de streaming sin pasar por los cines. Esta historia independiente trata sobre un cazador de alienígenas marginado (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) y su improbable aliada (Elle Fanning), quienes se embarcan en un peligroso viaje para derrotar a un adversario amenazante.