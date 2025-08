"Spider-Man: Brand New Day": Mark Ruffalo regresa como Hulk en la nueva película de Marvel

Estos días se están revelando varios detalles sobre Spider-Man: Brand New Day, entre ellos, la confirmación de varios actores que se suman al rodaje.

Estos días se están revelando varios detalles sobre Spider-Man: Brand New Day , el pasado viernes vimos el primer teaser, un breve vídeo sobre el nuevo traje que llevará Tom Holland interpretando a Peter Parker. Ahora, la futura entrega del Hombre Araña vuelve a ser noticia por la confirmación de una serie de actores más o menos habituales en Marvel.

Según indica el portal The Hollywood Reporter, Sony Pictures y Marvel Studios han confirmado la presencia de Mark Ruffalo en el reparto, por lo que volveremos a ver a Hulk en la gran pantalla. La participación del actor se rumoreaba desde hace meses, pero ya es oficial tras haber tomado forma el guion. Este mismo mes comenzarán el rodaje y las labores de producción en Inglaterra.

Pero este no será el único regreso que tendrá lugar en Spider-Man: Brand New Day. Michael Mando (Better Call Saul) retomará su personaje de El Escorpión, que ya fue introducido en Spider-Man: Homecoming (2017). Este antagonista clásico en los cómics del superhéroe arácnido tendrá un mayor desarrollo en el universo cinematográfico de Marvel, algo que concuerda con los rumores que apuntan a que la trama de esta próxima entrega situará al bueno de Peter Parker en otro tipo de aventuras más callejeras, relacionadas principalmente con proteger Nueva York.

Jon Bernthal también vuelve como The Punisher, siendo esta la primera aparición del personaje en una película del UCM. Además, al implacable Frank Castle no lo vemos en el cine desde Punisher: Zona de guerra (2008), en la que estuvo interpretado por Ray Stevenson. De momento, poco más se conoce sobre Spider-Man: Brand New Day, más allá de que estará dirigida por Destin Cretton y con un guion de Chris McKenna, Erik Sommers y Steve Ditko, además de que contará con la participación de Zendaya, Sadie Sink y Jacob Batalon.