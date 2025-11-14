El Festival de Cine de Berlín homenajeará a la actriz Michelle Yeoh con un Oso de Oro honorífico







El premio se entregará en la ceremonia de inauguración en el Berlinale Palast el 12 de febrero de 2026.

La actriz nacida en Malasia será reconocida por su trayectoria.

El Festival de Cine de Berlín homenajeará a Michelle Yeoh con un Oso de Oro Honorífico por su trayectoria profesional. El premio se entregará en la ceremonia de inauguración en el Berlinale Palast el 12 de febrero de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Michelle Yeoh es una artista y performer visionaria cuya obra desafía fronteras, ya sean geográficas, lingüísticas o cinematográficas", declaró Tricia Tuttle, directora del Festival de la Berlinale. "Su imponente presencia, sus audaces elecciones artísticas y su inconfundible estilo han dejado una huella imborrable en generaciones de cineastas y aficionados, tanto en la Berlinale como en todo el mundo".

Yeoh añadió: “Berlín siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Fue uno de los primeros festivales en acoger mi trabajo con tanta calidez y generosidad. Volver después de todos estos años, como reconocimiento a mi trayectoria en el cine, es realmente significativo”.

Entre los galardonados con el Oso de Oro Honorífico en ediciones anteriores se encuentran Helen Mirren, Martin Scorsese, Meryl Streep, Steven Spielberg y Tilda Swinton.

Un reconocimiento a la trayectoria d Michelle Yeoh La carrera de Yeoh comenzó a finales de los años 80 y principios de los 90. Entre sus primeros trabajos se incluyen Yes, Madam, Royal Warriors, Police Story III y Wing Chun. Su salto a la fama internacional se produjo en 1997 con su papel de la agente secreta china Wai Lin en la película de James Bond El mañana nunca muere. Es quizás más conocida por El tigre y el dragón y Everything Everywhere All at Once.

Yeoh fue miembro del jurado de Berlín en 1999. Actualmente se encuentra promocionando Wicked: For Good. A principios de este año, protagonizó Ms. Rubik's Cube, dirigida por Bai Xue. En 2026, Yeoh encabezará un nuevo capítulo de la serie de televisión Blade Runner 2099, producida por Ridley Scott para Amazon Prime Video.

Temas Películas

Berlinale