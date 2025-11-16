Rige un alerta naranja por tormentas severas este domingo: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas para este domingo 16 de noviembre advirtiendo que varias regiones del país podrían enfrentar tormentas severas, lluvias intensas y vientos fuertes. El organismo recomendó tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos localmente peligrosos.
Qué zonas están bajo alerta
Las provincias alcanzadas por la alerta naranja por tormentas severas este domingo son Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, consideradas las áreas con mayor riesgo. Además, Chaco, Formosa, Misiones y Córdoba podrían verse afectadas parcialmente.
El SMN también emitió alertas amarillas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Tucumán y un sector de Santa Cruz, donde se esperan lluvias. En paralelo, San Juan, San Luis y Mendoza continúan bajo alerta naranja por vientos fuertes.
El lunes 17 no presentará alertas por tormentas o lluvias, pero el sur del país se verá impactado por vientos intensos: Santa Cruz y Chubut se encuentran bajo alerta nivel naranja, mientras que Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego mantienen una advertencia nivel amarillo.
Recomendaciones del SMN para tormentas fuertes
El organismo difundió una serie de medidas para reducir riesgos ante tormentas severas o lluvias intensas:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
- Alejarse de artefactos eléctricos y evitar teléfonos con cable.
- No circular por calles inundadas o afectadas.
- Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.
- Suspender actividades al aire libre.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante tormentas.
- No sacar la basura.
- Evitar refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.
- Estar atentos ante la posible caída de granizo.
Cómo seguirá el clima en AMBA
Este domingo 16 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores será una jornada inestable y ventosa, con lluvias aisladas por la mañana y cielo algo nublado durante el resto del día. Las temperaturas se ubicarán entre los 17 y 23 grados.
Para el lunes, se espera un descenso de la mínima a 11 grados, con cielo despejado y una máxima de 23. El martes tendrá un cielo ligeramente nublado, con temperaturas que irán de 15 a 30 grados.
