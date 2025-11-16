La multimillonaria cifra que pagó OnlyFans a sus creadores de contenido desde 2016







La CEO de la plataforma se enorgullece de generarle riqueza a sus creadores de contenido, ya que considera que la mayoría de las empresas sólo buscan ganancias.

OnlyFans en una de las plataformas más usadas por creadores de contenido que desean vender lo que generan como mercancía. Existen otras que permite el sistema de suscripciones, pero según los mismos usuarios, ninguno deja comisiones tan altas como la de la página azul.

Keily Blair es la CEO de la compañía y difundió cuál es la cifra total que han pagado a sus creadores de contenido: en una nota Blair declaró que se enorgullece de que la empresa ayude a los demás a generar riquezas y no busque solamente tener ganancias propias.

Keily blair La CEO de OnlyFans dejó al desnudo la cifra total que ganaron sus creadores de contenido Keily Blair reveló que desde 2016 la empresa a pagado un total de 25 mil millones de dólares a sus creadores de contenido. OnlyFans es mayormente conocida por la cantidad de personas que venden contenido erótico, pero también es utilizada para que humoristas, tutores del fitness o artistas puedan tener una comunidad que se suscriba para recibir contenido original premium. No obstante, es innegables que el contenido sexual es el que más vende. La empresa se queda con un 20% de comisión por cada suscripción.

Por otro lado, Blair asegura que la plataforma tiene una menor cantidad de contenido creado con IA, en comparación con otras plataformas, con lo que intenta demostrar que sus estándares de contenido son más elevados y por lo tanto, la calidad es mejor.

La noticia más sorprendente además de esta cifra multimillonaria, es que se busca un comprador para la plataforma. El dueño es Leonid Radvinsky y tan sólo en 2024 recibió 497 millones de dólares por dividendos, y unos 204 millones en 2025. No obstante, la CEO no declaró nada sobre una posible venta y sólo advirtió que los próximos 5 años serán muy interesantes.

