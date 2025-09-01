"Springsteen: música de ninguna parte", qué dicen las primeras críticas sobre la película basada en la vida del famoso cantante

La película narra el período de la vida de The Boss en el que grabó su sexto álbum de estudio, "Nebraska", con la estrella de The Bear, Jeremy Allen White, interpretando al músico.

Se dieron a conocer las primeras críticas de la nueva película biográfica de Bruce Springsteen , "Springsteen: música de ninguna parte" , y los críticos han elogiado en gran medida el esfuerzo.

Tras el estreno en el Festival de Cine de Telluride , los veredictos iniciales de los críticos elogiaron la actuación de la estrella, aunque algunos sugirieron que la película en sí tiene algunos defectos.

Deadline dijo que White es “totalmente convincente en todos los aspectos” y “llega a la esencia del hombre sin copiarlo”, y calificó la transformación como “nada menos que impresionante”.

“Springsteen: música de ninguna parte es auténtica, un viaje inteligente y de ritmo pausado al alma de un artista”, añadió el crítico Peter Hammond.

The Playlist calificó además al actor de "simplemente increíble" y describió la película como "una película biográfica tan poco ortodoxa como puedas imaginar para un estreno de un gran estudio en 2025, incluso si el director Scott Cooper toma decisiones que impiden que sea una película verdaderamente genial".

“Springsteen: música de ninguna parte no es simplemente otra película biográfica hecha en serie —y eso es una bendición— porque no se centra en los días de gloria del trovador obrero, sino en el capítulo más oscuro de su carrera”, añadió Variety .

The Hollywood Reporter sugirió que la película era más para los fanáticos acérrimos de Springsteen, y señaló: "Si buscas celebrar los éxitos himnos del hijo favorito de los trabajadores de Nueva Jersey, esta película altamente personal podría no cumplir con tus requisitos".

“Pero los fanáticos serios, en particular aquellos que admiran el álbum lo-fi Nebraska de 1982 , deberían conectarse con el drama íntimo”.

Sin embargo, IndieWire se mostró menos entusiasta y argumentó: “La película de Cooper quiere ser la Nebraska de las películas biográficas de rock, pero le falta la delicadeza para retener la esencia de ese sonido al transferirlo al cuerpo de una película biográfica comercial”.

Junto a White, la película está protagonizada por Jeremy Strong de Succession como el manager y productor de Springsteen, Jon Landau, Stephen Graham de Adolescence como su padre Douglas y Odessa Young de The Staircase como el interés amoroso Faye Romano.

Springsteen: música de ninguna parte llega a los cines en octubre.