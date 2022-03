Estrenos de Star+ en marzo 2022: todas las series y películas que llegan a la plataforma

How I Met Your Father se anunció al mismo tiempo que termino su primera edición, How I Met Your Mother. Está vez con Hillary Duff como protagonista será importante como la serie se adapte a los tiempos que corren. Por otra parte, El Callejón de las Almas Perdidas es la nueva película de Del Toro nominada a premios de la Academia como: “Mejor película”, “Mejor diseño de vestuario”, “Mejor dirección de fotografía” y “Mejor diseño de producción”.