Premios Oscar 2023: el récord de Steven Spielberg

Además de obtener nominaciones a Mejor Director, The Fabelmans, el drama semi autobiográfico de Spielberg inspirado en su infancia antes de convertirse en un cineasta, también recibió el reconocimiento de la Academia en Mejor Película (por la que Spielberg recibió otra nominación como productor), Mejor Actriz (Michelle Williams), Mejor Actor de Reparto (Judd Hirsch), Mejor Escritura (Guión Original), Mejor Diseño de Producción y Mejor Música (Partitura Original).

Desde su primera nominación a Mejor Director por Close Encounters of the Third Kind de 1978, Spielberg ganó reconocimiento individual en las alineaciones de Mejor Director de la Academia por En busca del arca perdida (1981), ET el extraterrestre (1982), La lista de Schindler (1993), Saving Private Ryan (1998), Munich (2005), Lincoln (2012) y West Side Story (2021), ganando el premio por La lista de Schindler y Saving Private Ryan en las ceremonias de 1994 y 1999. Su tercera victoria competitiva en los Oscar también llegó en 1994, cuando ganó como productor por La lista de Schindler.

La nominación de Spielberg para 2022 lo empujó más allá del récord, en el que anteriormente estaba empatado con Martin Scorsese, quien había sido nominado a Mejor Director durante cinco décadas por Raging Bull (1980), The Last Temptation of Christ (1988), Goodfellas (1990), Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed (2006), Hugo (2011), The Wolf of Wall Street (2013) y The Irishman (nominado en 2020, pero estrenado en 2019).