Stranger Things 4: un juego lanzado por Netflix revela detalles de la trama y despierta la ira de los creadores de la serie

Netflix no estaba contento con el percance, pero no estaban tan enojados como los creadores del programa, los hermanos Duffer, a quienes según revelan varios sitios especializados no fueron consultados sobre el juego. Matt y Ross Duffer han valorado durante mucho tiempo mantener la historia en secreto y se dice que tuvieron un "colapso total" por el percance.

Un hilo de Reddit dedicado a la filtración afirmó que el juego se compró en “un minorista reconocido a nivel nacional (en Estados Unidos) y que un consumidor lo compró de manera justa. Nadie lo robó; nadie filtró una muestra”. Sin embargo, esos detalles de compra no están confirmados. Los minoristas actualmente anuncian tableros de Monopoly de Stranger Things vinculados a temporadas pasadas, aunque se anuncian un par de supuestas copias de la versión de la cuarta temporada en eBay.

Esta no es la primera vez que una importante marca de entretenimiento se ve "perjudicada" por un juguete relacionado. Los títulos de Star Wars se han echado a perder muchas veces a lo largo de los años (como una figura de acción de Rey con un sable de luz que se lanzó antes de que se estrenara "El despertar de la fuerza", revelando que el personaje era un Jedi potencial).

El showrunner de "The Mandalorian" Jon Favreau estaba tan preocupado por los spoilers de juguetes que se negó a permitir que ningún fabricante obtuviera el diseño de Baby Yoda hasta después del estreno del programa en 2019, lo que resultó en que la lucrativa línea de juguetes para el personaje emergente no estuviera disponible para los consumidores hasta muchos meses. después del lanzamiento de la serie Disney+.

Netflix anunció recientemente que la quinta temporada de Stranger Things será la última. Los Duffer también han insinuado fuertemente que la serie podría tener una secuela o una serie derivada más allá de la historia y el elenco actuales del programa.

Aquí está la descripción oficial de la cuarta temporada: “Han pasado seis meses desde la Batalla de Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando con las consecuencias, nuestro grupo de amigos se separa por primera vez, y navegar por las complejidades de la escuela secundaria no ha facilitado las cosas. En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horrible amenaza sobrenatural, que presenta un espantoso misterio que, si se resuelve, finalmente podría poner fin a los horrores del Upside Down”.

Stranger Things 4 _ Tráiler oficial _ Netflix.mp4

La nueva temporada se divide en dos partes. El “Volumen 1” de la cuarta temporada debutará el 27 de mayo en Netflix. Mientras que la segunda mitad de la cuarta temporada, “Volumen 2”, debutará el 1 de julio.