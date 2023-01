Noah Schnapp, actor de stranger things, se declaró gay

En el pie de foto de su video de TikTok, Schnapp escribió: "Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba".

I guess I’m more similar to will than I thought @noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought original sound - princessazula0

En julio, tras el debut de los últimos dos episodios de la cuarta temporada de "Stranger Things", Schnapp confirmó al portal Variety por primera vez que Will Byers es gay y está enamorado de su mejor amigo Mike (Finn Wolfhard).

"Siempre estuvo ahí, pero nunca lo supiste realmente, ¿es solo que él crece más lento que sus amigos?" Schnapp dijo. “Ahora que ha crecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y que ama a Mike”.

La sexualidad de Will había sido una pregunta abierta desde el primer episodio de "Stranger Things", pero Schnapp siempre había desviado las preguntas sobre la identidad del personaje, señalando en cambio que el personaje todavía estaba "a la altura de la participación de la audiencia". En una entrevista de julio con Variety , Schnapp dijo que no estaba completamente seguro de lo que los creadores de "Stranger Things" Matt y Ross Duffer tenían en mente para Will, y una vez que lo hizo, no quería estropear la forma en que el programa reveló el el viaje del personaje en la temporada 4.

“Creo que está muy bien hecho, porque es muy fácil hacer que un personaje sea gay de repente”, dijo Schnapp. “Están escribiendo este personaje real y este viaje real y lucha real y lo están haciendo muy bien”.