Recrudece la batalla del streaming

Sin fecha de lanzamiento en América Latina, la fusión entre HBO y WarnerMedia para el streaming promete el debut del especial de “Friends”, que aún no ha sido filmado a causa del coronavirus y por el que sus protagonistas cobrarían entre 2 y 3 millones cada uno. El estreno de la plataforma prometía otro atractivo que tampoco se pudo terminar: “Snyder Cut”, o el corte final de Zack Snyder, director original de “La liga de la justicia”. Esta fusión con Warner aporta contenido exclusivo de DC como “Justice League Dark” a cargo de J.J. Abrams o series del “Arrowverse” (universo ficticio basado en personajes que aparecen en publicaciones de DC Comics como “Superman”, “Flecha verde” o “Flash”, entre muchos otros).

Lo que está disponible desde anteayer en esa plataforma es “The big bang theory”, “Game of Thrones” o “Handmaid tales” de Hulu, gracias a acuerdos sellados con Hulu y también Apple, Google y YouTube. El fuerte catálogo que vaticina una amenaza real a Netflix o Disney se completa con clásicos de excelencia como “The Wire”, “Los Soprano”, “Westworld”, “True Detective”, “Sex and the city”, “Years and years” y “Succession”, entre otras. En nuestro país pueden verse a través de Flow si se cuenta con ese paquete premium.

La flamante plataforma cuenta además con la franquicia entera de “El Señor de los Anillos”, contenido de Adult Swim como “Rick & Morty“ y shows de la BBC, desde “Doctor Who” hasta “The Office”. En cuanto al especial de “Friends” que estaba previsto para filmarse en marzo, tuvo que retrasarse indefinidamente por el coronavirus. Sus productores aseguraron que no era un nuevo capítulo de la serie y los actores no interpretarán a sus personajes. Al menos la reunión tendrá lugar en el set original de los departamentos de Joey y Monica.