Subastan por cifras millonarias guitarras de Mark Knopfler, líder de Dire Straits

Más de 120 guitarras y amplificadores de Knopfler, incluida la Gibson Les Paul de 1983 que utilizó para grabar "Money For Nothing" y "Brothers In Arms", que también se tocó en el icónico concierto Live Aid de 1985, se vendieron con el 25% del precio. Las ganancias se donan a varias organizaciones benéficas, incluida la Cruz Roja, los defensores de la vida silvestre Tusk y la organización infantil sin fines de lucro Brave Hearts of the North East .