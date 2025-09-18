Julia Roberts confirma conversaciones para una película secuela de "La boda de mi mejor amigo"







En julio se supo que la secuela estaba en fase inicial de desarrollo, con Celine Song, cineasta de "Vidas pasadas" y "Materialistas", encargada de escribir el guion del proyecto.

Los protagonistas de La boda de mi mejor amigo en un reencuentro por el aniversario 22 de la película en 2019.

Julia Roberts confirmó que ha estado en conversaciones sobre la posibilidad de protagonizar una película secuela de La boda de mi mejor amigo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Me están hablando", dijo Roberts en el artículo de portada del portal Variety sobre After the Hunt, el thriller psicológico dirigido por Luca Guadagnino y protagonizado por Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri y Chloë Sevigny. Durante la entrevista, Guadagnino añadió que dirigiría a Roberts en una secuela de La boda de mi mejor amigo "en un segundo".

Qué se sabe de la secuela de La boda de mi mejor amigo En julio se supo que la secuela de La boda de mi mejor amigo estaba en fase inicial de desarrollo, con Celine Song, cineasta de Vidas pasadas y Materialistas, encargada de escribir el guion del proyecto, aunque no estaba en negociaciones para dirigirlo. La noticia del desarrollo llegó poco después de que Dermot Mulroney, quien protagonizó la película original de 1997 junto a Roberts, anunciara al New York Post que "se habla de una secuela".

La boda de mi mejor amiga fue protagonizada por Julia Roberts como la crítica gastronómica Julianne Potter, quien descubre que su viejo amigo Michael O'Neal (Mulroney), con quien una vez hizo un pacto de matrimonio si seguían solteros a los 28 años, se casa. Al darse cuenta de que está enamorada de Michael, Julianne planea sabotear la ceremonia. Cameron Diaz y Rupert Everett también protagonizaron la comedia romántica.

La película original de 1997 recaudó 127 millones de dólares en Estados Unidos y se clasificó como el noveno estreno en el país más taquillero de ese año. La película también obtuvo tres nominaciones al Globo de Oro.

Temas Películas