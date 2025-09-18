"Papá x dos", una comedia romántica nacional que juega con los nuevos modelos de familia

Una nueva película de amor protagonizada por Benjamín Vicuña, Celeste Cid y Lucas Akoskin que se ríe de los vínculos familiares tradicionales.

Llega a las salas del país “Papá x dos” , la nueva película de Hernán Guerschuny (“Nahir”, 2024; “Una Noche de Amor, 2016) protagonizada por Celeste Cid , Benjamín Vicuña y Lucas Akoskin. Se trata de una comedia de amor que propone romper con lo que se espera de la familia, pero también de la vida. Acá hay que aprender y aceptar a perder el control.

La historia se centra en Santiago (Benjamín Vicuña) que sueña con formar una familia con su pareja, Ana (Celeste Cid). La buena noticia es que ella le anuncia que está embarazada. La mala, es que el hijo que espera no es de él, sino de Pancho, su ex (Lucas Akoskin). Aunque es un hombre estructurado y tradicional, Santiago está dispuesto a luchar contra su propia naturaleza por amor. Incluso si eso significa tener que convivir con Pancho porque él tampoco se quiere quedar afuera de esta aventura.

Con la llegada del ex de Ana, aparecen las inseguridades de Santiago. ¿Acaso le quiere robar su lugar? ¿Tienen intenciones de volver con ella? Estas dos futuras figuras paternas se chocan entre sí, pero, a la fuerza, entienden que las diferencias pueden separar, pero también complementar.

“Es una película con un discurso bastante transgresor o novedoso, que invita a que la gente amplíe la mirada” , reflexiona Benjamín Vicuña en diálogo con Ámbito . Su personaje tiene que dejar atrás la idea tradicional que tenía sobre la familia en su cabeza y comenzar a amigarse con la que le tocó. Con el tiempo entenderá que fue la mejor. “Es un tipo que tiene todo planificado, pero resulta que la vida después se encarga de sorprenderlo con una exigencia muy grande. De paso tiene que deconstruirse y es difícil, pero a la vez es una linda metáfora de lo que uno está dispuesto a hacer por amor “ , agrega Vicuña.

Lentamente, el personaje del actor chileno se suelta y se entrega a su realidad. Acá pierde el que no disfruta. Lejos de los galanes que ha interpretado, Vicuña nos regala un hombre tímido que solo sigue reglas, pero que se propone, a su tiempo, romperlas y transformarlas para que se adapten a su nueva realidad.

Papá x Dos (2) “Papá x dos”: una familia que no sigue las reglas, sino que las rompe.

“Es una historia que nos invita a reflexionar sobre diferentes formas de encarar la paternidad y las relaciones humanas”, afirma el actor Lucas Akoskin. A diferencia de Santiago, su personaje no se siente amenazado por la situación, pero si desea formar parte de esta nueva dinámica familiar. “No necesariamente la separación tiene que significar una ruptura porque al final del día cuando tenés hijos seguís siendo familia”, agrega el actor.

Una nueva comedia familiar que llega a las salas del país

Luego del estreno de “El Novio de Mamá”, aterriza en los cines nacionales una nueva opción familiar con la intención de que los adultos reflexionen y los más chicos se diviertan viendo a los más grandes tropezar. “Me gustaría que la película pudiese dialogar con las personas de mi edad, pero también que pueda funcionar con jóvenes, con niños. La historia tiene muchas capas y cada una también hace que pueda tener una sintonía con esos diferentes públicos”, desea Vicuña.

Las comedias que juegan y les dan lugar a variantes modernas de la paternidad reaparecen en la pantalla argentina. Tal vez se trata de una moraleja: hay que aprender a reírse de lo que todavía no se deconstruyó por completo.

Papá x Dos (3) Una nueva comedia familiar que llega a las salas del país.

“Me gustaría que primero la gente se anime a ir y apoyar no solo esta película sino también el cine nacional. No hay tanta variedad de historias argentinas de este género en los cines”, reflexiona Lucas Akoskin. El actor chileno coincide. Toda obra termina con el público. “La idea es que el espectador termine de completar qué es lo que va a pasar con esta nueva familia. ‘¿Cuál es el orden? ¿Cómo son los vínculos? ¿Qué es lo que sucede?’ Pero sí van a poder ser testigos del conflicto y cómo los personajes intentan resolverlo y cómo también se van transformando”, concluye Benjamín Vicuña.

Ficha Técnica

"Papá x Dos" (2025). Dirección: Hernán Guerschuny. Guión: Mili Roque Pitt y Matías Rodríguez. Elenco: Celeste Cid, Benjamín Vicuña, Lucas Akoskin, María Gracia Omegna, Julieta Poggio, Homero Pettinato, Pablo Fábregas, Eugenia Guerty. Duración: 90 minutos.