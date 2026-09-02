Artistas judíos de Hollywood expresaron su apoyo a Mark Ruffalo tras las acusaciones de antisemitismo contra el actor

La carta cuenta actualmente con más 180 firmas, entre ellas las de cineastas y actores como Todd Haynes, Joel Coen y Hannah Einbinder y Joaquin Phoenix, junto con artistas y escritoras como Bella Freud y Naomi Klein.

Se ha publicado una carta abierta titulada "Enough!" ("¡Basta!"), firmada por artistas y pensadores judíos de todo el mundo, en respuesta a la acusación de antisemitismo contra Mark Ruffalo por parte de un portavoz de Paramount por destacar la conexión de la familia Ellison con el Estado israelí y su aparato militar.

La carta cuenta actualmente con más 180 firmas, entre ellas las de cineastas y actores como Todd Haynes , Joel Coen y Hannah Einbinder y Joaquin Phoenix , junto con artistas y escritoras como Bella Freud y Naomi Klein .

“Somos artistas, escritores, profesionales creativos, líderes religiosos y pensadores judíos que, en respuesta a la escandalosa campaña de desprestigio contra nuestro respetado colega Mark Ruffalo , tenemos un mensaje sencillo que compartir con el mundo: ¡Basta ya!”, comienza la carta.

“Basta ya de instrumentalizar de forma falsa y peligrosa las acusaciones de antisemitismo contra quienes tienen el valor de señalar lo obvio: que el ataque contra el pueblo palestino y el ataque contra nuestras libertades en casa están profundamente interconectados, y que no hay nada de antisemita en reconocer ese hecho.”

La carta continúa señalando que la fusión propuesta entre Paramount y Warner Brothers Discovery "destruirá miles y miles de puestos de trabajo" y "consolidará aún más el control oligárquico de nuestros medios de comunicación" como parte de un "proyecto más amplio de dominación impulsada por la tecnología".

“Larry Ellison y sus socios nunca han tenido reparos en pregonar —y ellos mismos lo han vinculado explícitamente— a su apoyo a las continuas atrocidades que se cometen contra el pueblo palestino y a su intento de silenciar a los críticos de esos horrores”, reza la carta.

La carta finaliza con los firmantes afirmando que "apoyan con orgullo a Mark Ruffalo y a todas las personas decentes que valientemente se alzan y dicen la verdad al poder".

La polémica entre Mark Ruffalo y Paramount

El actor compartió recientemente en sus historias de Instagram un vídeo de Safra Catz, miembro del consejo de administración de Paramount, en el que describía las "tecnologías realmente aterradoras" que Oracle utilizó para ayudar al ejército israelí tras el atentado terrorista del 7 de octubre. Ruffalo comparó a Larry Ellison con un "oligarca clásico" y afirmó que los magnates "están oprimiendo a los trabajadores y acaparando la riqueza mundial para su propio poder y dominio concentrado".

“Esta fusión tiene consecuencias reales para la gente y para todo el país”, añadió Ruffalo. “Es justo y necesario examinar a los Ellison, incluyendo el negocio de Oracle basado en datos, tecnología de vigilancia y contratos gubernamentales, así como la grave amenaza a la libertad editorial y la pérdida del sustento de miles de familias. El acuerdo de 111 mil millones de dólares otorgaría a una sola familia el control de CNN, HBO y Warner Bros., respaldada en parte por capital extranjero cuya influencia en las decisiones editoriales nunca se ha explicado completamente al público”.

Tras la publicación inicial de Ruffalo, un portavoz de Paramount hizo una declaración al portal Variety, en la que afirmó que a la compañía le preocupa que se recurra a estereotipos antisemitas con el supuesto fin de resolver una disputa comercial.

El comunicado continuaba: "Palabras como 'genocidio' y 'apartheid', aplicadas a una transacción corporativa, no solo son erróneas, sino que van demasiado lejos y trivializan el sufrimiento real que pretenden describir. Esto no merece una respuesta similar, y para que quede claro, no toleramos ningún tipo de prejuicio contra nadie".

La respuesta de Mark Ruffalo a Paramount tras que sus críticas a la fusión con Warner Bros. sean tildadas de "antisemitas"

Ruffalo respondió en X escribiendo: "La acusación de que soy antisemita es espantosa y fundamentalmente deshonesta". "Criticar las acciones del primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o a los ejecutivos que lo suministran no es lo mismo que criticar al pueblo judío".

"Este diálogo crucial y necesario se presenta luego, de forma deshonesta, como antiisraelí. Para que quede claro, mis opiniones provienen de mis propias convicciones políticas y jamás deben interpretarse como hostilidad hacia el pueblo judío, por el que siento un profundo amor y respeto. Todo lo que sé sobre actuación, activismo y humanismo ha sido profundamente influenciado por los amigos, colegas y seres queridos judíos que han sido parte integral de mi vida y mi familia en cada etapa".

The accusation that I am antisemitic is appalling and fundamentally dishonest. Criticizing the actions of the Israeli prime minister, a military technology contract, or the executives who supply it is not the same as criticizing Jewish people. This critical and necessary dialogue… — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 22, 2026

La fusión propuesta también ha recibido críticas desde todo Hollywood, y más de 1.000 profesionales del sector han firmado una carta abierta oponiéndose al acuerdo.

Actualmente, Paramount Skydance y Warner Bros Discovery han acordado suspender la fusión hasta junio de 2027 mientras un juez examina una demanda antimonopolio en curso presentada por 12 fiscales generales de Estados Unidos.