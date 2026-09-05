Kevin Costner: a cuánto asciende la fortuna del actor y en qué invierte sus millones

El protagonista de grandes westerns construyó su patrimonio entre el cine, la televisión, propiedades de lujo y proyectos personales.

Kevin Costner es uno de los nombres más reconocidos de Hollywood y, detrás de sus papeles como protagonista, director y productor, construyó un patrimonio de millones de dólares . Su carrera estuvo marcada por grandes éxitos de taquilla , contratos televisivos y decisiones financieras ligadas a una de sus grandes pasiones: el cine del oeste.

El actor, que alcanzó el estrellato durante las décadas de 1980 y 1990, también destinó buena parte de su dinero a terrenos y propiedades en California y Colorado . Algunas de esas inversiones llegaron a tener valuaciones extraordinarias y, en determinados casos, funcionaron como respaldo para financiar sus propios proyectos cinematográficos.

La trayectoria de Costner comenzó a despegar durante los años 80 con películas como Los intocables, Bull Durham y Campo de sueños. Sin embargo, el gran punto de inflexión llegó en 1990 con Danza con Lobos, película que protagonizó, dirigió y produjo.

La producción tuvo un presupuesto cercano a los u$s 22 millones y terminó recaudando más de u$s 424 millones en todo el mundo . Además de convertirse en un éxito comercial, le permitió ganar los premios Oscar a mejor director y mejor película.

Después llegaron otros títulos que consolidaron su posición entre las grandes estrellas de la industria. Robin Hood: Príncipe de los ladrones, El guardaespaldas, JFK y Waterworld estuvieron entre los proyectos que incrementaron considerablemente sus ingresos.

En los años de mayor actividad, Costner llegó a estar entre los intérpretes mejor remunerados de Hollywood. Sus ingresos fueron de aproximadamente u$s59 millones en 1991, u$s21 millones en 1992 y u$s48 millones en 1993, una suma de u$s128 millones en apenas tres años. Para Waterworld, estrenada en 1995, recibió un salario base de u$s14 millones, además de participación en los ingresos.

Décadas más tarde, el actor encontró una nueva etapa de popularidad gracias a Yellowstone. Su papel de John Dutton lo convirtió nuevamente en una de las figuras centrales de la televisión estadounidense. Antes del rodaje de la quinta temporada, su acuerdo con Paramount elevó su remuneración hasta unos u$s1,2 millones por episodio.

Mansiones, ranchos y terrenos: la impresionante cartera inmobiliaria de Costner

Una parte significativa de la riqueza de Costner está vinculada al mercado inmobiliario. Entre sus propiedades más conocidas se encuentra un enorme rancho de aproximadamente 160 acres en Aspen, Colorado, que cuenta con varias viviendas, lagos, un campo de béisbol, jacuzzis y una pista para trineos.

La propiedad tiene además un componente turístico: durante años, el actor alquiló las viviendas del complejo. En una documentación presentada durante su divorcio se indicó que los alquileres llegaron a generar más de u$s2,3 millones durante 2022.

Protagonista de recordadas producciones cinematográficas y televisivas. Instagram Kevin Costner

Uno de sus terrenos frente al océano llegó a salir al mercado con un precio de u$s60 millones. Se trataba de una extensión de más de 10 acres, con aproximadamente 500 pies de costa, acceso a la playa y vistas al océano Pacífico.

La propiedad tuvo además un papel clave en su proyecto cinematográfico más ambicioso de los últimos años. Costner contó que hipotecó ese terreno para conseguir financiación y destinó alrededor de u$s38 millones de su propio dinero a Horizon: An American Saga.

La cifra millonaria que pagó en su escandaloso divorcio de Christine Baumgartner

El divorcio entre Costner y Christine Baumgartner comenzó en 2023, después de casi 19 años de matrimonio, y estuvo acompañado por una fuerte disputa relacionada con las propiedades y la manutención de sus tres hijos.

Durante el proceso, Baumgartner llegó a solicitar una suma mensual considerablemente superior a la que finalmente estableció el tribunal. En septiembre de 2023, un juez determinó que Costner debía pagar alrededor de 63.000 dólares mensuales en concepto de manutención infantil, frente a una solicitud que había alcanzado los 175.000 dólares mensuales en esa etapa del proceso.

Además, durante el conflicto trascendió que el acuerdo prenupcial contemplaba determinados pagos vinculados con la separación. Costner había entregado u$s1,2 millones en el marco de las condiciones establecidas por el acuerdo y otros 200.000 dólares para ayudar con el anticipo de una nueva vivienda. El divorcio quedó formalmente finalizado en febrero de 2024. Ambos acordaron la custodia compartida de sus tres hijos y evitaron el juicio que inicialmente estaba previsto.

Cuál es el patrimonio neto estimado de Kevin Costner

El patrimonio neto de Kevin Costner es de u$s100 millones. Durante el divorcio, Costner podía tener un patrimonio de hasta u$s400 millones en 2023. Sin embargo, buena parte de esa valuación estaba relacionada con propiedades y otros activos inmobiliarios, no necesariamente con dinero disponible en efectivo.

También aparece un antecedente significativo: antes de su matrimonio con Baumgartner, una evaluación financiera habría situado sus bienes en unos u$s102,7 millones de dólares. Con el paso de los años, sus ingresos cinematográficos, televisión, propiedades y negocios modificaron considerablemente esa estructura.

A esto se suma Horizon, una apuesta que muestra que el patrimonio de Costner no se limita a guardar dinero. El actor decidió poner recursos propios y bienes como respaldo para sacar adelante una saga que llevaba años preparando. La primera película tuvo un recorrido comercial mucho más modesto que sus grandes éxitos anteriores, con una recaudación mundial cercana a los u$s39 millones frente a un presupuesto de 50 millones.