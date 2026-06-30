Susana Giménez habló sobre la renuncia de Manuel Adorni: "Por suerte se fue"

La conductora dialogó con la prensa en la entrada del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previo a subir a su vuelo.

Susana Giménez , opinó sin filtros sobre el ex Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y su renuncia luego de varios meses bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

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La diva viajó con destino a Miami para presenciar el encuentro entre Argentina y Cabo Verde, que se disputará el viernes a las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium, en el marco del Mundial 2026.

La conductora dialogó con la prensa en la entrada del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previo a subir a su vuelo.

En un video tomado por Farándula Show, el periodista le pregunta a la diva sobre su opinión sobre los recientes acontecimientos políticos, específicamente sobre la renuncia de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete: "Por suerte se fue, es una vergüenza", contestó.

Giménez ha manifestado su posición política en más de una ocasión y no ha guardado sus elogios a la presidencia de Javier Milei. Sin embargo, las sospechas de enriquecimiento ilícito contra el ex vocero presidencial solo atrajeron malestar al partido político de La Libertad Avanza, como también disconformidad entre sus seguidores.

¿Susana Gimenez vuelve a la pantalla de Telefe?

Susana estaría planeando su vuelta a la pantalla de Telefe con un programa especial que grabará con la familia de Lionel Messi y, si se logra organizar, también contará con la presencia del astro de fútbol.

Sobre ello, en la misma charla en el aeropuerto, la diva se mostró cauta con la información: "No puedo decir". Simplemente se limitó a decir que "iba a ver a Messi".

A su vez, no confirmó si el programa especial se realizará, pero las versiones indican que está en un 80% confirmado: "No sé, voy a ver el partido", confesó.

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