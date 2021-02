Qué dijo Susana Giménez del femicidio de Úrsula

La actriz realizó un descargo en Instagram, donde posteó un video en el que se grabó llorando. “Esto no puede pasar más. Esto no tiene que pasar más. Ni una menos. Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué. Alberto Fernández, por favor, ponga entre sus prioridades ‘ver el plantel que está manejando el Poder Judicial’. Revean si la policía cumple su deber, como esperamos que sea, quiénes son los que ‘nos cuidan de los malos’. Vea si están a la altura de las circunstancias”, dijo conmovida Natalie.