Los desesperantes audios de Úrsula Bahillo antes de su femicidio

Tras recibir ese mensaje el pasado 7 de febrero, la amiga le preguntó si Martínez le pegaba y la víctima le respondió: "Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié".

Los audios que trascendieron muestran la brutal violencia a la que Úrsula era sometida por aparte de su exnovio: "No doy más, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Me dijo que me va a matar, no aguanto más", contaba en uno de ellos. Al mismo tiempo, relataba las golpizas a las que era sometida, lo cual demostraba también con fotos: "Casi me quiebra la mano, no puedo mover la muñeca. Me hizo muy mal, me quiero ir de acá, tengo mucho miedo", llegó a decir la joven.

Este martes y en declaraciones al canal de noticias TN, Milagros contó que el domingo último, y luego de esos chats, ella iba con su novio por la ciudad y vio a Úrsula que estaba en su moto y al ahora imputado por el femicidio en su auto.

"El domingo a la noche me cruzo a Úrsula en un semáforo y le pregunto a mi novio cómo podía ser posible eso si él tenía la perimetral. Entonces la saludé y me saludó de manera rara pero puso primera en la moto y se fue", relató la joven.

Luego de ese encuentro, Milagros le escribió a Úrsula y le dijo que si estaba bien y la joven le respondió que necesitaba testigos.

A las 23:00 del domingo por la noche, la joven amiga de la víctima junto a su novio fueron a la Comisaría de la Mujer a hacer la denuncia ya que Martínez había violado la perimetral.

"Yo no pude declarar porque soy menor, pero mi novio declara y le dan un papel y nada más", contó.

Ya el día anterior Úrsula había hecho también una denuncia porque Martínez la perseguía cuando ella había ido a un bar.

En tanto, Belén Miranda, otra joven que fue pareja del ahora detenido, y que lo denunció también por violencia de género a Martínez habló y contó ella viene denunciándolo desde 2017.

"Ella se puso de novia con él y yo le decía que qué hacía con él. Y el jueves me mandó mensajes porque quería hablar conmigo y me dijo todo lo que estaba pasando", relató la joven en diálogo con TN.

Miranda contó, además, que Martínez habría amenazado a Úrsula con matar al padre y que también por eso tardó en contar las situaciones de violencia de género que vivió durante los últimos meses.