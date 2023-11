Taika Waititi reveló sus planes con Marvel respecto a Thor 5

Taika Waititi dijo en entrevista con Business Insider mientras promocionaba su nueva comedia deportiva Next Goal Wins que "no participará" en una quinta película de Thor , al menos si Marvel tiene planes de que eso ocurra en algún momento dentro de los próximos seis años.

El ganador del Oscar dirigió a Chris Hemsworth en Thor: Ragnarok (2017) y en Thor: Love and Thunder (2022). Actualmente no hay una quinta película de “Thor” en la próxima lista de Marvel , aunque el personaje todavía está muy vivo dentro del MCU y presumiblemente la puerta está abierta para su regreso.

"No sé si eso es exacto", dijo Waititi cuando se le preguntó sobre los rumores en las redes sociales que afirman que "Thor 5" está en desarrollo pero no con él como director. "Sé que no estaré involucrado... Me concentraré en estas otras películas para las que me he inscrito".