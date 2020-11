Teatro: el lento camino a la nueva normalidad

El regreso será gradual y paulatino: Rottemberg abrirá el Multiteatro con una sola obra, “El acompañamiento”, con Luis Brandoni, mientras mantendrá cerrados el Multitabarís, el Liceo y el Metropolitan, que es operado por La Plaza. El Metropolitan abriría en diciembre con “Petróleo” para el streaming, sin público presencial, y recibirían espectadores en enero. Lino Patalano mantendrá cerrado el Maipo y Daniel Grinbank, presente en la reunión, aseguró que no hará nada hasta el año que viene.

El Paseo La Plaza reestrenará el 18 de noviembre, para público presencial, “Después de nosotros”, con Julio Chávez, Alejandra Flechner y María Rosa Fugazot, dirigidos por Daniel Barone; el nuevo show de Martín Pugliese sobre Frank Sinatra; “Quedate conmigo Lucas” de Hernán Casciari; el show de Mellera, Lauriente y Juampi González. Y seguirán otros espectáculos por streaming, en paralelo, como “Por H o por B”, con Diego Peretti o shows de Fabio Posca.

Al Picadero volverán “La suerte de la fea” los jueves, diferentes propuestas de stand up los viernes, “Encarnación Ezcurra” los sábados, y “Nada del amor me produce envidia” los domingos, más la terraza con shows acústicos.

La primera obra en regresar este sábado es “Happyland”, de Gonzalo Demaría, con dirección de Alfredo Arias y actuaciones del elenco completo de seis actores encabezado por Alejandra Radano y Carlos Casella. Debutó la semana pasada en formato audiovisual y desde el viernes pasado se ensaya en la Casacuberta para subir al escenario con público presencial. Algunas escenas se harán con mayor distanciamiento.

En lo sucesivo, conforme las diferentes jurisdicciones vayan presentado a Nación sus protocolos para la reapertura, se irá aprobando gradualmente según cada municipio. La propuesta de protocolo de CABA a revisar por Nación propone, entre lo destacado, el 30% del aforo, aunque depende además del plano de cada sala; renovación del aire interno con la obligatoriedad de que circule aire exterior (por esta razón se estuvieron haciendo labores de ventilación y refrigeración durante las últimas semanas); entradas adquiridas mediante venta online y boleterías cerradas; distanciamiento de dos metros entre los espectadores hacia los costados y hacia atrás; uso del tapabocas en todo momento; distancia de los artistas sobre el escenario y, si hubiera escenas de cercanía, sólo podrían tener una duración de quince minutos.

En relación a las salas independientes, si bien manifiestan expectativa, al ser aperturas con aforos tan limitados en teatros que de por sí son chicos, eso implica una limitación excesiva. Mariano Stolkiner de ARTEI, que nuclea a las salas independientes, dijo a este diario: “No se puede hablar de todos los independientes en conjunto, hay que ver teatro por teatro. Hay algunos listos y otros no. Hace dos meses que se aprobaron los protocolos para ensayar en salas, muchas lo vienen haciendo. Nosotros en El extranjero tenemos algo para estrenar ahora pero no estará toda la programación de todos los teatros hasta dentro de bastante tiempo. Será de manera escalonada. No es de un día para otro todo abierto”.

Javier Daulte, de Espacio Callejón, señaló: “Si en las salas independientes hay que tener dos metros para el costado y para atrás entran diez butacas con suerte y con eso no hacemos nada. Tenemos que ver cómo esto no se traduce en un absurdo completamente inviable o si puede haber algo razonable a medio camino entre lo sanitario y el aforo. No se sabe bien en qué resultará pero hay expectativa de que se abrirá. En el Calle tenemos en la gatera tres o cuatro espectáculos que quisiéramos hacer hasta fin de año pero hay que ver qué pasa”.

Finalmen, Carlos Rottemberg añadió: “Celebro el valor simbólico que tiene dejar de ser una actividad clausurada, obviamente regida por un protocolo que minimice los riesgos ante la pandemia. Al igual que en otros países el regreso será lento, en un inicio con pocas ofertas, equipos de trabajo acotados y público sujeto a aforos permitidos. Ahora viene una primera etapa que siempre supimos que habría que recorrer desde el momento en que se destrabase el cierre total que se impuso desde marzo”.