No sin temor, el teatro se prepara para un enero rico en novedades

En el Multiteatro se seguirá presentando ¨El acompañamiento¨, con Luis Brandoni, y se sumará ¨Cartas de amor¨ con Arturo Puig y Selva Alemán. En ese complejo, que tiene tres salas que podrían abrir, sacrificaron una que permanecerá cerrada para que haya menos circulación de público. En el Multitabarís debuta ¨Rotos de amor¨ y ¨Brujas¨ con nuevo elenco. Carlos Rottemberg dijo a este diario: ¨Lo de abrir sólo dos salas no lo pide ningún protocolo, lo hacemos para volver a demostrar que los primeros interesados en la salud propia y ajena somos nosotros. Aplicamos un protocolo inclusive exagerado. Por ejemplo, además del programa de código QR entregamos un folio sanitizado para evitarle al espectador tocar el papel del programa. La experiencia piloto en las seis semanas transcurridas muestran que el público no dejó de crecer. Como en el mundo, no hubo casos en teatros porque se está todo el tiempo con el barbijo puesto. Auguro que en enero habrá crecimiento de público según el dato de lo que pasó en este mes y medio de salas abiertas¨.

Rottemberg recordó que en Mar del Plata habrá una temporada solidaria, en la que los dueños de salas ofrecieron a los independientes sus teatros e inclusive pagaron publicidad para alentar la vuelta al teatro. ¨Dudé mucho si hacer temporada, como muchos colegas que no participan esta vez, pero por portación de apellido siento que tengo que participar, es mi temporada 43 en Mar del Plata y tengo esa obligación moral. Mar del Plata es una vidriera, así que abro sólo dos teatros para tres espectáculos y me alegro al ver marquesinas colocadas¨.

En El Picadero debuta el 7 de enero ¨Jauría¨, de Jordi Casanovas con dirección de Nelson Valente y actuaciones de Martín Slipak y Vanesa González. Reponen ¨Nada del amor me produce envidia¨ de Santiago Loza, ¨El loco y la camisa¨, ¨Sólo llamé para decirte que te amo¨, y ¨Yo, Encarnación Ezcurra¨.Esa sala apuesta a teatro de lunes a lunes de manera ininterrumpida, y sigue con una propuesta que se afianzó en pandemia, ¨La terraza¨, con shows musicales de Rita Cortese, Ligia Piro y Natalia Cocciufo. Sebastián Blutrach, de El Picadero, dijo a este diario: ¨Seguimos trabajando para aumentar el aforo y gestionar apoyo mientras duren estas condiciones. Sigo muy preocupado por cómo se va a sostener el tejido de las artes escénicas de continuar este contexto¨.

El teatro Moscú estrenará nueva sede con la reposición de ¨El amante de los caballos¨, de Lisandro Penelas; ¨El río en mí¨, de Francisco Lumerman y ¨Una semana más¨, de Penelas; el estreno ¨Captura de aves silvestres¨, la nueva obra del grupo Basamenta, y una serie de clases magistrales gratuitas, entre otras funciones y charlas especiales. Lali Fisher de Moscú Teatro dijo a este diario: ¨Hubo que incorporar en la charla cotidiana la posibilidad de suspensiones por covid. Es la complejidad de lo inesperado, el no poder garantizar el puesto de trabajo, que la sala no pueda asumir esa responsabilidad. El fantasma del rebrote nos tiene preocupados. En ARTEI nos comentaron sobre un DNU nuevo que si suben casos tal vez cancelarían la actividad. Continuamos con la proyección hasta que podamos¨.

Mariano Stolkiner de ARTEI agregó: ¨Como siempre, el teatro les parece a algunos una amenaza de mayor riesgo respecto de otras actividades, cuando en esta pequeña apertura se está viendo que es más seguro que la gran mayoría de las otras¨. En su sala, El extranjero, seguirán las funciones de ¨El año de Ricardo¨ y se sumará ¨Zoraida, la reina del Abasto¨.

Al Cultural San Martín llegará ¨La Naty¨, de Sol Bonelli, con Olave Mendoza, desde el jueves 21 de enero. En Timbre 4 estará desde el 10 de enero ¨La vida extraordinaria¨, de Mariano Tenconi Blanco, ¨La persona deprimida¨ ¨Arrepentidos¨ y el estreno de ¨Otoño e invierno¨, todas de Daniel Veronese. En los teatros oficiales no habrá programación presencial excepto por un ciclo del Cervantes en la explanada de la Biblioteca Nacional.