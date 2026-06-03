Con "Billy Elliot" a la cabeza, las más vistas del teatro son los musicales, provienen de textos extranjeros

También hay comedias teatrales como “Sottovoce”, “Desde el jardín”, “La cena de los tontos” y “Berlín Berlin”, pero las más vistas son comedias musicales.

“Billy Elliot” en el Opera es el musical basado en el entrañable film de Stephen Daldry, que cuenta la historia del chico que quería bailar y debía enfrentarse a un padre castrador.

La totalidad de obras elegidas por el público en el top 10 de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), menos “Sottovoce”, del autor argentino Mariano Pensotti , provienen de textos extranjeros y películas: “Billy Elliot”, “Hairspray”, “Desde el jardín”, “Rocky”, “Annie”, “El jefe del jefe”, “Anastasia”, “La cena de los tontos” y “Berlín Berlín”. Casi todas producidas por Adrián Suar, convertido en el productor top del teatro, logrando así un lugar que supo ganar como productor estrella de la TV en tiempos de Polka y Canal 13.

Las más vistas del teatro en Buenos Aires durante la última semana fueron “Billy Elliot” , primera en recaudación y cantidad de espectadores. El musical que presenta en el Opera, es producido por Diego Romay y está basado en el entrañable film de Stephen Daldry. No sólo cuenta la historia de un chico que quería bailar y debía enfrentarse a un padre castrador, sino que aborda temas de masculinidad y estereotipos de género al mostrar a un niño que persigue su pasión por la danza, a pesar de la oposición de su entorno conservador. Está protagonizada por un quinteto de jóvenes seleccionados tras un arduo casting, ellos son Joaquín Mondino Formichelli, Mateo Tognolotti, Franco Molozaj, Berni Banchero y Lucio Scavino , en tanto el padre lo encarna Osvaldo Laport , la maestra Alejandra Perlusky. La entrada más cara cuesta 95.000 y la más económica 29.750, aunque hay descuentos y promos.

En segundo lugar se ubicó el estreno de “Sottovoce”, con Adrián Suar, Carla Peterson, Lorena Vega y Fernán Mirás , sobre un texto de Mariano Pensotti , quien también dirige, convocado por Suar como cuando escribió “Felicidades”. El prolífico autor y director tiene en cartel en el off “Una sombra voraz” y “La obra”. “Sottovoce” trata sobre dos primos y socios que están a punto de vender la empresa textil heredada de sus padres, pero el día más feliz de sus vidas, en el que están por convertirse en millonarios, deriva en una riña sobre cómo dividir el dinero hasta llegar a lugares inesperados. Se presenta en el Nacional con entradas cuestan entre $80.000 y $37.500.

Tercera quedó “Hairspray” producida por Olga y Club Media. Cuenta con el desembarco de Damián Betular en el rol de Edna Turnblad, bajo la dirección general de Fer Dente . Se puede ver en el Coliseo. Las entradas cuestan entre $80.000 y $33.000. Este musical es un clásico que celebra la diversidad, la alegría y la libertad de ser uno mismo. Una historia luminosa que combina humor, emoción y grandes canciones.

En cuarto puesto se ubicó Guillermo Francella con “Desde el jardín”, en el Metropolitan con producción de Pablo Kompel, Suar y el Multiteatro, con entradas entre $90.000 y $29.750. Se trata de una alegoría, una comedia negra y drama social de los particulares tiempos que corren en el mundo actual; que nos muestra cómo la apariencia y el contexto pueden crear prestigio sin que exista realmente conocimiento o mérito. Una sátira de cómo la sociedad valora la forma sobre el contenido, mostrando que el poder puede recaer en alguien que literalmente "no sabe nada", pero que está en el lugar correcto y dice las palabras correctas.

Quinta quedó “Rocky”, con Nico Vázquez en el Lola Membrives, con producción de Preludio Producciones. La obra trata sobre la vida de Rocky Balboa inmortalizada por Silvester Stallone, que va por su segunda temporada. Con entradas entre $85.000 y $25.000.

En sexto lugar se ubicó la segunda temporada de “El jefe del jefe”, con Diego Peretti y Martín Seefeld en el Paseo La Plaza, producida por Kompel - Suar y entradas entre $66.000 y $33.000. Cuenta la historia de un empresario que inventó un presidente ficticio para evitar decisiones incómodas, hasta que unos compradores extranjeros exigen conocer a ese supuesto jefe y contrata a un actor desempleado, para interpretarlo. Pero el actor se toma el papel demasiado en serio.

Séptima se ubicó “Annie”, en el Broadway, con producción de Preludio, con Lizy Tagliani, Miguel Angel Rodríguez y Julieta Nahir Calvo, entre otros. Está basada en el clásico de la niña huérfana, optimista y valiente, que sueña con encontrar a sus verdaderos padres. Su vida cambia cuando es invitada a vivir temporalmente con el millonario iniciando una aventura de emoción, música y esperanza. Con entradas entre $75.000 y $30.000.

Octava fue “Anastasia” en el Astral, producida por Raúl Santiago Algán y Nontron Sacfia. Es un musical sobre una joven que busca descubrir su verdadera identidad en la Rusia posterior a la revolución, con Minerva Casero y Lucila Gandolfo. Las entradas están entre $70.000 y $22.500.

Novena se ubicó “La cena de los tontos”, en el Astral, producida por Kompe l- Suar, Ezequiel Corbo, Diego Djeredjian, Luis Penna y Nontron Sacfia. La historia gira en torno a un grupo de amigos que organiza cenas donde cada invitado debe llevar a la persona más ingenua que conozca, con Martín Bossi, Laurita Fernández y Mike Amigorena. Las entradas cuestan entre $65.000 y $27.500.

La última de los más vistos es “Berlín Berlín”, en el Apolo, producida por Contenidos Producciones S.A y Artenor S.A, dirigida por Corina Fiorillo. Es una comedia de enredos ambientada en el Berlín Oriental de la Guerra Fría, donde una pareja intenta cruzar a través de un pasadizo secreto el muro que divide la ciudad en dos, de un lado la capitalista, del otro, la comunista. Con Pablo Rago y Fernanda Metilli.