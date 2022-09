Peaky Blinders expande su historia con un obra de teatro musical

“No es como la ópera, que estoy seguro que es fantástica, pero no necesitas saber leer y escribir en ópera o entender o saber la historia ni nada. Son solo seres humanos haciendo lo que hacen con la música. Y es asombrosamente directo”.

El director artístico de Rambert, Benoit Swan Pouffer, está dirigiendo y coreografiando la producción.

“(Knight) me dijo, bueno, transmites una idea en 30 segundos, y cuando lo hago en la serie, me toma horas transmitir esa idea. Así que ese es el poder de la danza. Baila para mí y para todos. No es necesario aprender el idioma. Es el cuerpo”, dice Pouffer. “Hablamos internacionalmente, así que no importa de dónde seas. Entenderás la historia. Y eso va para las personas que nunca han visto Peaky Blinders".

“Estamos empezando de alguna manera en la Primera Guerra Mundial, que no es lo que vemos en la serie. Y eso explica por qué los Peaky Blinders son los Peaky Blinders”, dice.

Los fanáticos de la serie seguramente estarán familiarizados con la historia de amor, que es el corazón de la producción, entre Tommy Shelby y la espía encubierta Grace Burgess, interpretados en la serie por Cillian Murphy y Annabelle Wallis.

“La vida de Tommy es difícil. Él hace una vara para su propia espalda. Él causa sus propios problemas, por supuesto. Tiene muchos conflictos, es todas esas cosas que tiene en el programa de televisión”, dice Knight.

“Pero creo que con la danza, tal vez eso que no ves en otras formas, es la alegría, cuando hay alegría, ves la alegría. Pero también, incluso en la tragedia, ves su belleza. Así que es una manera realmente interesante de contar la historia”.