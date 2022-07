Carmen Barbieri reveló en vivo el resultado del ADN con su supuesta hermana

Mientras avanzaba el programa, la conductora generaba más expectativa sobre los resultados. Cerca de las de la 11:30 de la mañana, ella se mostró muy conmocionada por todo y aseguró que se estaba por quedar afónica. Al final de Mañanísima, Carmen Barbieri confirmó que no tiene relación de parentesco con Alicia.

“Yo la quiero tener como amiga y quiero que venga a contar su historia. Tanta gente que necesita saber de su identidad. Esto no me hace más feliz, pero me saca la duda”, reflexionó la hija de Alfredo Barbieri.