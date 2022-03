Duro cruce en vivo entre Analía Franchín y Nancy Pazos

Y agregó: “Ella -por Franchín- es una persona, como hay muchísimas en la Argentina, que todavía no corrieron el velo y casi ven a las feministas como ´yo no quiero tener nada que ver con vos porque a mí me gusta ser la mujer mantenida´. Analía labura, pero tiene un marido que la lleva en avión privado. Entonces, desde ahí, sostener el sistema es fundamental. Digo que sí dos o tres veces, veo cómo hago tal cosa, y zafo”.

La respuesta de Analía no se hizo esperar y esta mañana, apenas comenzado el programa que conduce Florencia Peña en Telefe, pidió un momento para hacer su descargo, lo que tomó por sorpresa a todos en el estudio. “La escucho a Nancy hablar del Día de la Mujer y me parece que está bueno hoy destacar los logros que queremos hacer las mujeres y no ponernos una careta de feminismo cuando en realidad, lo que hacemos es pregonar el machismo”, comenzó.

Y continuó: “Digo esto porque vos ayer, Nancy Pazos, manchaste el honor de mi padre, la capacidad de mi madre de decir que no. Mi madre, que tiene 84 años, es una señora mayor que duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz, estuvieron 40 años casados. Mi madre, que tuvo que abandonar su hogar paterno desde muy chiquita, justamente para evitar un abuso. Entonces, me parece que es machista justamente romper el honor de una mujer, su valentía, pensar que yo solo puedo tener sexo porque mi marido tiene plata. Y además, hasta discriminatorio para las mujeres que no tienen un marido con plata. El no poder creer que las mujeres disfrutamos de la sexualidad independientemente del hombre que tengamos al lado, me parece terrible y machista”.

En ese sentido, reveló la supuesta queja de su colega contra Noelia Antonelli, la periodista que también trabaja con ellas en ese ciclo. “El feminismo, para mí, no pone en duda la capacidad y el talento. Cuando vos llamás a un productor para quejarte de que Noelia presenta el informe de la guerra es de machista, porque estás poniendo en tela de juicio su capacidad, su talento y lo que se rompe el c... laburando todos los días. Demás está decir que me parecen machistas un montón de cosas”.

Y le volvió a apuntar directamente: “Capaz tu experiencia con los hombres en la vida no ha sido buena, pero yo tuve y tengo hombres espléndidos en la vida. Mi papá fue un gran señor, todavía no hay una persona que haya manchado su honor. Entiendo que lo hayas intentado, no lo lograste. Mi marido y mis hijos son hombres hermosos”. “Yo jamás me metería ni con tu marido ni con tu ex, ni con tus hijos, y mucho menos con tu padre. Si ser machista es ser violador, sos una violadora serial”, cerró contundente.

Pese a que Franchín no quiso continuar con el tema, la conductora le dio la palabra a Nancy, quien también sentó su postura y criticó que su compañera hiciera públicas estas diferencias entre ambas. “Demás está decir que le mando un beso a tu mamá y que no la quise ofender. Hablé en general y lo tomé como ejemplo, porque vos lo diste como ejemplo en ese momento”, expresó Pazos. Y aclaró: “Yo no me quejé con un productor porque Noelia presentó una nota, yo simplemente dije ´¿qué lugar me queda a mí, si lo de la actualidad que es lo mío, lo presenta Noelia que hace las cosas de espectáculos?´”.

“Simplemente lo que dije fue, que obviamente es muy difícil en un día como hoy, explicarle a gente que no ha corrido el velo...Es más, lo puse hasta como un ejemplo personal. Yo conté que en una época de mi vida, cuando estaba siendo periodista y era muy joven, me tocó cubrir en la Cámara de Diputados el momento en el cual en la Argentina se debatía la ley de cupo, y yo misma, que era una chica joven, no terminaba de entender por qué se necesitaba esa ley (...) Necesité crecer y que me pasaran cosas”, destacó Pazos.

Y le respondió haciendo referencia a su familia: “He tenido hombres divinos en mi vida, tengo tres hijos divinos también. No es nada personal. Yo adoro a los hombres, me encantan. Pero lo concreto es que el sistema es patriarcal. Yo lo conté hasta con un día que fui a cortar la relación con una ex pareja, que nunca lo denuncié porque no era lo que se veía en ese momento”.

En tanto, le explicó lo que quiso decir en la nota que le hicieron en Intrusos. “Cuando me preguntaron sobre vos, que te conozco hace muchos años, dije que cuando llegaste por primera vez puse ciertos reparos porque tuvimos un pasado muy diferente, del cual claramente te tenés que hacer cargo que hablaste hasta de mis propios hijos. Para que quede claro, porque sino acá parece que hubiera una sola víctima”, le reprochó, aunque Franchín lo negó rotundamente. Pero Pazos aseguró: “Hablaste de que me podían sacar la tenencia de mis hijos”.

“Me sentí atacada muchas veces en ese programa -dijo haciendo referencia a LAM, programa del cual ambas fueron parte- y yo salí de un clima de absoluta toxicidad laboral, del cual vos eras parte. Yo no quería recrear esto acá y dentro de todo, hasta ahora, siempre tuvimos buena relación”, siguió mientras Analía le reprochaba haberse referido a la intimidad de ella con su marido. “Más allá de eso, yo lo que explico muchas veces y te tomé como ejemplo, porque lo que digo en público lo digo en privado, no tengo ninguna diferencia de criterio”, aseguró Pazos. En ese momento, Analía la acusó de creerse superior. Pero la periodista volvió a enfatizar: “Es mucho más difícil correr el velo de una situación que es generalizada cuando tu situación es de privilegio. No subestimo, lo que hago es explicar posturas. No creo que seas boluda, sos inteligente y tu situación de privilegio hace que vos no te sientas tan atacada por ese machismo”.

Sin embargo, la panelista le recriminó: “No tenés idea de mi vida. No tenés idea de lo que yo lucho en los tribunales por el machismo, por mi sobrina, por un presunto abuso de menores. Hablás de la boca para afuera porque estás cegada, obsesionada. Correte de mí, mirá otra cosa. No seas superior”.