"El Hotel de los Famosos": Leo García abandonó el reality de manera inesperada

Mientras desayunaban, los húespedes comentaron la noticia y todos coincidieron en que fue el final de una crónica anunciada. El periodista Walter Queijeiro fue el primero en traer el tema a la conversación: “Ya sabemos todos que Leo se fue, por lo menos sabemos que está bien, que ya está en su casa; un buen chabón, pero se ve que no estaba muy cómodo”. Pato Galván, por su parte, también reflexionó sobre los comentarios previos que había hecho el músico después de protagonizar varias peleas.

“Como que había amenzado un par de veces, pero yo pensé que era parte del juego”, confesó el conductor. Sin embargo, Kate Rodríguez reveló que el ex participante le comunicó la decisión previamente: “Me dijo: ‘Me quiero ir y no le cuentes a nadie’, y bueno, se fue. Me dijo que se iba a escapar, y sí, se escapó porque estaba un poco nervioso por todo lo que pasó, cada quien lo procesa a su forma, pero su decisión fue irse y también es válido”.

Martín Salwe, con quien el cantante tuvo varios roces durante su estadía, fue el más crítico al enterarse: “Le diría que le abrí los ojos pero no, porque fuimos varios que les dijimos cosas”. Silvina Luna también se asombró por la drástica partida del artista, y aseguró que extrañará los momentos musicales que les brindaba Leo. Alex Caniggia reveló que no le afectó en lo más mínimo cuando se enteró, y bromeó: “¿Sabés lo que es estar acá conviviendo con todos estos? Cada uno que diga lo que diga y haga lo que haga, nosotros no somos quien para decir nada”.

Pampita comunicó cómo seguirá el programa: “Como ustedes saben, Leo se fue; primero nos dijo que quería estar en un lugar aislado de ustedes y después finalmente decdió que quería irse a su casa”.

“Le pedimos que se quedara para despedirse de ustedes, pero no quiso. El lugar de Leo será reemplazado, ingresará directamente como staff y tendrá inmunidad, así que espero que lo traten muy bien”, anunció la conductora.