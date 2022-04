La China Suárez apuntó contra Adrián Suar por las versiones que la vinculan con Icardi

"Señor intendente, póngase a trabajar en vez de perder el tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese conmigo por difundir algo que no es cierto. Ya estamos grandes para el 'le dijo que dijiste que me dijo que dijo'. Basta", dijo la actriz en una storie de Instagram, y también disparó contra Adrián Suar, el gerente de programación de El Trece: "Siempre fomentando el odio y el puterío, @elchuecosuar -sostuvo-. ¿Ya estaríamos, no?".