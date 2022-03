Silvia Süller irrumpió en un programa en vivo y denunció agresiones de un policía de la Ciudad

“Es un psicópata, no sé cómo explicarles. Él se metió en mi vida pasando por la puerta de mi casa con el patrullero. Me regaló un chocolate e intercambiamos teléfonos”, comenzó a relatar Silvia.

“Estuvimos tres meses, no tuvimos nada. Tuvimos un touch and go, no estoy enamorada ni nada. El martes me borró todo lo que tenía en el teléfono. Las fotos de mi hija, de mis nietos cuando nacieron... perdí todo eso”, agregó Silvia, y explicó que el agente la agredió al intentar recuperar su teléfono.

“Me dejó una marca. Él me empujó contra un mueble, mal. Yo que soy tan blanca enseguida me hago moretones”, señaló antes de revelar el nombre del funcionario público frente a cámara.

“Su vida es toda una mentira. No entiendo. Llamé a la mujer para decirle todo lo que había pasado. Él nunca me dijo que era casado. Aunque tampoco sé si está casado. Me enteré que tiene un hijo de 18 años. Voy a hacer la denuncia”, advirtió Süller.

“Denuncio a un psicópata. Tuve relaciones con él, pero de la nada me dijo que era gay. Es como una violencia de género. Me borró todo lo que tenía en el teléfono. Me sacaron el teléfono y los contactos. Perdí todas las fotos de mi nieta", reiteró, a modo de resumen.