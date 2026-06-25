Día de The Beatles: por qué se celebra cada 25 de junio en todo el mundo + Agregar ámbito en









La jornada funciona como un punto de encuentro para el legado de sus cuatro integrantes. Según la revista Rolling Stone, la conmemoración cuenta con el aval de los miembros sobrevivientes de la banda y de la compañía Apple Corps Ltd.

El motivo apunta a una cita histórica: la transmisión de 1967 que logró conectar a una audiencia global sin precedentes.

Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por los fanáticos terminó convirtiéndose en una celebración de alcance mundial. Cada 25 de junio, millones de seguidores de The Beatles en distintos países rinden homenaje a la banda británica escuchando sus canciones, compartiendo su legado y recordando la huella que dejó en la historia de la música.

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La fecha busca reunir simbólicamente a los cuatro integrantes del grupo, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, en una jornada dedicada a destacar su impacto cultural y artístico. Según recordó la revista Rolling Stone, la elección del 25 de junio cuenta con el respaldo de los miembros sobrevivientes y de Apple Corps Ltd., y remite a un momento clave en la trayectoria de la banda: la interpretación de "All You Need Is Love" durante Our World.

Aquel programa de la BBC pasó a la historia por ser la primera transmisión televisiva global realizada vía satélite. Emitido en 1967, conectó en tiempo real a 24 países de distintos continentes y reunió frente a las pantallas a cerca de 700 millones de personas, una cifra sin precedentes para la época. El evento se convirtió en un hito tecnológico y cultural que mostró al mundo las posibilidades de una comunicación verdaderamente global.

The-Beatles Cada 25 de junio, millones de seguidores de The Beatles en distintos países rinden homenaje a la banda británica.

El origen de "All You Need Is Love" en la televisión satelital La emisión de Our World se extendió durante dos horas y media y contó con la participación de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, México y Australia, entre otros. Cada nación aportó segmentos relacionados con su cultura, ciencia, arte, tecnología o vida cotidiana.

La representación británica estuvo a cargo de The Beatles. Aunque su participación duró apenas unos minutos, terminó siendo uno de los momentos más recordados de toda la transmisión. La canción interpretada aquella noche había sido compuesta especialmente para la ocasión: la BBC le pidió a John Lennon una obra que transmitiera un mensaje sencillo y universal, capaz de ser comprendido por personas de cualquier parte del planeta. Los cuatro músicos aceptaron el desafío y presentaron por primera vez "All You Need Is Love" ante una audiencia global. Con el paso de los años, la canción trascendió su contexto original para convertirse en uno de los himnos más representativos de la cultura popular. Su estribillo, simple y directo, sigue sintetizando el espíritu con el que millones de personas recuerdan hoy a The Beatles.

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