BTS anunció que no presentará nueva música para los premios Grammy 2027: las razones detrás de la decisión

Cada miembro de la banda de kpop compartió una declaración idéntica en sus historias de Instagram de forma individual confirmando su negativa a presentar su disco para su inclusión.

BTS anunció que no presentará su nuevo álbum "Arirang" en los Premios Grammy de 2027 . Esto se produce después de que la Academia de la Grabación confirmara recientemente una nueva categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática para el evento del próximo año, que reconocerá la "excelencia artística" en la música pop asiática originaria de los mercados asiáticos, y las candidaturas deberán hacer un uso significativo de uno o más idiomas asiáticos.

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Cada miembro de BTS ha compartido una declaración idéntica en sus historias de Instagram de forma individual confirmando su negativa a presentar su disco para su inclusión.

“Hemos decidido no presentar nuestro trabajo a los Premios Grammy de este año”, declararon. “ Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por sí misma, más allá de regiones o idiomas . Estamos agradecidos a nuestro ‘ARMY’ y a todos los que siempre nos han apoyado”.

La Academia aún no se ha pronunciado públicamente sobre la omisión del grupo de K-pop .

Las canciones interpretadas íntegramente en inglés no son elegibles para esta categoría. El último álbum de BTS incluye varias canciones con letras predominantemente en inglés. En particular, "Swim" está cantada completamente en inglés, lo que la habría excluido de la categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

Se cree que una categoría específica podría facilitar a los votantes de los Grammy el reconocimiento de los artistas asiáticos sin tenerlos seriamente en cuenta para premios como el de Álbum del Año.

El evento del próximo año se celebrará el 7 de febrero de 2027. El plazo de presentación de propuestas se abrió el 7 de julio y finalizará el 28 de agosto.

La banda actuó recientemente en el espectáculo del descanso de la final del Mundial, organizado por Chris Martin, junto a Madonna, Justin Bieber, Shakira y Burna Boy.