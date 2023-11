The Marvels llega a los cines y se sostiene en su trío de heroínas

Desde hace un tiempo a está parte, todo lo que toca Marvel ya no es oro. En las últimas semanas se conoció bastante de los movimientos internos y cómo cierta incertidumbre respecto a los resultados de crítica y taquilla comienzan a afectar al estudio. The Marvels llega a los cines en medio de esta situación y el resultado queda lejos de lo mejor que alguna vez supieron darnos.

Dejando de lado lo que se recomienda ver antes de llegar a The Marvels, la historia no es difícil de seguir Carol, Monica y Kamala deben formar un equipo para detener los planes de la villa de turno Dar-Benn (Zawe Ashton), una guerrera Kree que busca venganza contra Carol. La historia transcurre entre explicaciones un tanto tediosas de agujeros espacio temporales, combates que no sorprenden y situaciones de comedia que muchas veces no cumplen su cometido. Merece una mención especial la visita a un planeta dónde todos se comunican cantando... Esto da una escena a lo Bollywood completamente olvidable.

The Marvels _ Tráiler Oficial _ Subtitulado.mp4 Marvel Studios

The Marvels en el UCM

Cómo ya es sabido cada película o serie de Marvel es parte de un plan mayor. Hay películas cómo Guardianes de la Galaxia o series cómo Loki que logran sostenerse por si solas más allá del gran universo, The Marvels se queda a mitad de camino, o quizás más lejos aun. El final de la película y sobre todo una escena post créditos (personajes muy esperados) fueron los momentos más celebrados. ¿Puede una escena post créditos salvar una película? En cierta forma la película dirigida por Nia DaCosta apuesta demasiado por eso.

The Marvels ya esta disponible en los cines de todo el país.