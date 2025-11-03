"The Rocky Horror Picture Show" regresa a los cines para celebrar su 50° aniversario







Los jóvenes Tim Curry, Barry Bostwick, Susan Sarandon y la estrella de rock Meat Loaf alcanzaron la fama y se consolidaron como íconos del cine de culto gracias a sus interpretaciones en la película.

La cinta de 1975 vuelve a los cines.

The Rocky Horror Picture Show, el clásico de culto más popular de todos los tiempos que desafió los géneros, transformó el cine de medianoche e inspiró un fenómeno global, cumple 50 años y regresa a los cines con una versión restaurada y remasterizada en impresionante calidad 4K Ultra HD, el 13 de noviembre.

Presentada por primera vez a las audiencias en 1975, la película rápidamente se convirtió en mucho más que un simple musical y dio inicio a un movimiento subcultural único.

El fenómeno de The Rocky Horror Show Basada en la obra musical de Richard O’Brien —con guion de O’Brien y el director Jim Sharman, y producida por Lou Adler y Michael White— The Rocky Horror Picture Show rompió todos los moldes con sus personajes inolvidables, vestuarios extravagantes y una audaz banda sonora de rock & roll. Los jóvenes Tim Curry, Barry Bostwick, Susan Sarandon y la estrella de rock Meat Loaf alcanzaron la fama y se consolidaron como íconos del cine de culto gracias a sus interpretaciones en la película.

"Cuando el auto de una pareja recién comprometida (Bostwick y Sarandon) se descompone en una noche lluviosa, terminan en el espeluznante castillo del Dr. Frank-N-Furter (Curry). Allí vivirán una aventura que te emocionará, te estremecerá y te hará vibrar como nunca antes", indica la sinopsis del filme.

A través de sus legendarias funciones nocturnas, con actuaciones en vivo, disfraces de fans y rituales interactivos, la película inauguró una nueva forma de participación del público que redefinió la experiencia cinematográfica. Hoy, con funciones semanales en todo el mundo, The Rocky Horror Picture Show sigue haciendo historia como el estreno en cines más longevo de todos los tiempos.

“Cuando ‘The Rocky Horror Picture Show’ se estrenó por primera vez, nadie pensó que duraría mucho tiempo, y mucho menos… 50 años”, comenta el productor Lou Adler. “Lo que comenzó como un pequeño proyecto rebelde se ha convertido en una celebración global de la individualidad, la comunidad y la libertad creativa. Este aniversario es un tributo a los fans que la mantuvieron viva y vibrante todos estos años.”

