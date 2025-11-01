SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de noviembre 2025 - 10:30

La imperdible película de Netflix: una despedida de soltera fuera de lo común con Jane Fonda y Diane Keaton

Con un elenco estelar, la película se ha ubicado entre las más vistas de Netflix a pocos días de sumarse a su catálogo.

Ser el rey de todas las plataformas de streaming es algo que Netflix sabe que no es para nada fácil. Si bien trata de mantenerse en la cima con series y películas propias, también tiene que sumar éxitos hechos fuera de sus estudios para poder mantener a su público entretenido.

En este contexto, se sumó a su catálogo "Cuando ellas quieren más", una película que ha logrado ser tendencia en la plataforma debido a su trama y su elenco, el cual cuenta con grandes estrellas como Diane Keaton y Jane Fonda.

De qué trata Cuando ellas quieren más, la película tendencia en Netflix

La producción, disponible en Netflix, cuenta la historia de unas amigas que han compartido por mucho tiempo un club de lectura, tanto que se vuelve rutinario. Para buscar darle un giro a sus vidas, emprenden un viaje a Italia, pero lo que empezó como unas tranquilas vacaciones se tornó una aventura que nunca olvidarán.

Distintos enredos, con resultados tanto divertidos como emotivos, las envuelven en situaciones inesperadas que pondrán a prueba la relación entre ellas, sacando a la luz sus mayores secretos.

Netflix: tráiler de Cuando ellas quieren más

Embed - Cuando ellas quieren más | Tráiler oficial

Netflix: elenco de Cuando ellas quieren más

  • Diane Keaton
  • Jane Fonda
  • Candice Bergen
  • Mary Steenburgen
  • Andy García
  • Don Johnson

