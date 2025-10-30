Se viene la precuela de "El Conjuro", tras el éxito en taquilla de "Últimos ritos"







La última película de la saga recaudó la cifra récord de u$s487 millones a nivel mundial, la más alta de la franquicia.

Vera Farmiga y Patrick Wilson podrían no regresar para la futura película.

A pesar de que el reciente estreno de la película "El Conjuro: últimos ritos" planteó la posibilidad de dar un cierre a la saga, se confirmó que no será la última vez que los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren aparecerán en la pantalla grande.

Warner Bros. y New Line están desarrollando una precuela, y Rodrigue Huart, director de cortometrajes, está en conversaciones para dirigirla, así como también la participación en el guión de los veteranos de la franquicia, Richard Naing e Ian Goldberg, coguionistas de "La Monja II" y la cuarta entrega de El Conjuro. No obstante, aún no han llegado a un acuerdo total por el momento.

"El Conjuro: últimos ritos" se promocionó como la entrega final de la saga paranormal. Sin embargo, pronto quedó claro que no sería así, ya que la película se convirtió en un éxito de taquilla arrollador, recaudando la cifra récord de u$s487 millones a nivel mundial, la más alta de la franquicia.

La primera película de la saga se estrenó en 2013. Las películas están protagonizadas por Patrick Wilson y Vera Farmiga como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes se encargan de diferentes casos sobrenaturales. Además de las cuatro películas principales, "El Conjuro" también ha dado origen a las franquicias derivadas "Annabelle" y "La Monja", que han producido tres y dos películas respectivamente hasta la fecha. En conjunto, las películas han recaudado casi u$s2.500 millones en todo el mundo.

No está claro si Farmiga y Wilson regresarán para la próxima entrega cinematográfica después de que se concluyera la historia de la familia Warren, al tiempo que se espera que este nuevo capítulo vuelva al principio y se centre en los primeros años de la pareja de cazafantasmas. Eso probablemente signifique que nuevos actores tomarán las riendas del universo de "El Conjuro", con versiones más jóvenes.

Se expande el universo de "El Conjuro" Por otro lado, la franquicia de "El Conjuro" se expande a la televisión con HBO, que está desarrollando una serie que continuará la historia de las películas. Los detalles exactos de la trama se mantienen en secreto, salvo que la serie continuará la historia de la franquicia cinematográfica "El Conjuro". Peter Safran continúa como productor ejecutivo, con la producción de Atomic Monster de James Wan. Warner Bros. Television es el estudio. A lo largo de nueve películas (incluidos spin-offs como "Annabelle" y "La Monja"), el universo se ha convertido en la franquicia de terror más taquillera de la historia, con una recaudación total de u$s2700 millones. Además, suelen ser producciones de bajo presupuesto, lo que les genera márgenes de beneficio considerables. James Wan creó esta franquicia con tintes ocultistas, mientras que Peter Safran ha sido productor de todas las entregas. Huart no tiene ningún largometraje en su haber, pero ha dirigido varios cortometrajes, entre ellos “Transylvanie”, que ganó un premio del jurado en SXSW en 2024, así como “Trigger” y “Real”. También está escribiendo y dirigiendo “Suffer Little Children”, una nueva versión de la película de terror española de 1976 “¿Quién puede matar a un niño?” para Paramount.