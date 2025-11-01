Cada fin de año, Disney sorprende con películas que despiertan el espíritu navideño. Este 2025 no fue la excepción: la compañía apostó por una comedia romántica que combina humor, ternura y una dosis justa de magia festiva. Una historia que promete conquistar corazones justo antes de diciembre.
Risas y amor: Disney se adelantó a las fiestas con una película romántica de Navidad
Una nueva apuesta de Disney llega para encender el espíritu navideño: una de esas películas románticas que mezclan humor, amor y emoción en una sola historia.
-
Qué se sabe del estreno de Coco 2, la película de Pixar que celebra el Día de los Muertos
-
Una crítica a la sociedad actual en forma de serie: la nueva apuesta de Disney que te sorprenderá
Con el estreno de "Joy to the World", la plataforma reafirma su dominio en el género de los relatos familiares con encanto. La cinta mezcla el caos de las fiestas con una historia de amor inesperada, ideal para quienes disfrutan de las películas que dejan una sonrisa en el rostro.
De qué trata Joy to the World, el estreno de Disney
La protagonista, Joy Edwards, es una gurú del estilo de vida que aparenta tenerlo todo bajo control. Frente a las cámaras, su vida luce perfecta, pero tras bambalinas intenta sostener una fachada imposible de mantener. Todo cambia cuando un error en una transmisión en vivo amenaza con revelar su secreto.
Para evitar el escándalo, Joy convence a su mejor amigo, Max, de fingir que es su esposo. Lo que comienza como una actuación improvisada se convierte en una convivencia cargada de enredos, emociones y momentos que desafían la línea entre lo real y lo fingido.
El director Jerry Ciccoritti le aporta un tono cálido y divertido a una historia que celebra las segundas oportunidades y la autenticidad en tiempos de redes y apariencias. La película, escrita por Neal y Tippi Dobrofsky, busca convertirse en una de las favoritas de la temporada navideña.
Disney+: tráiler de Joy to the World
Disney+: elenco de Joy to the World
-
Emmanuelle Chriqui
Chad Michael Murray
Ayesha Curry
Dejá tu comentario