Risas y amor: Disney se adelantó a las fiestas con una película romántica de Navidad

Una nueva apuesta de Disney llega para encender el espíritu navideño: una de esas películas románticas que mezclan humor, amor y emoción en una sola historia.

Disney sorprende con una historia navideña donde el amor y las segundas oportunidades son protagonistas. Pixabay

Cada fin de año, Disney sorprende con películas que despiertan el espíritu navideño. Este 2025 no fue la excepción: la compañía apostó por una comedia romántica que combina humor, ternura y una dosis justa de magia festiva. Una historia que promete conquistar corazones justo antes de diciembre.

Con el estreno de "Joy to the World", la plataforma reafirma su dominio en el género de los relatos familiares con encanto. La cinta mezcla el caos de las fiestas con una historia de amor inesperada, ideal para quienes disfrutan de las películas que dejan una sonrisa en el rostro.

joy to the world Disney vuelve a conquistar corazones con una de sus películas más encantadoras del año, una comedia romántica ideal para vivir la magia de las fiestas. Foto: Disney+ De qué trata Joy to the World, el estreno de Disney La protagonista, Joy Edwards, es una gurú del estilo de vida que aparenta tenerlo todo bajo control. Frente a las cámaras, su vida luce perfecta, pero tras bambalinas intenta sostener una fachada imposible de mantener. Todo cambia cuando un error en una transmisión en vivo amenaza con revelar su secreto.

Para evitar el escándalo, Joy convence a su mejor amigo, Max, de fingir que es su esposo. Lo que comienza como una actuación improvisada se convierte en una convivencia cargada de enredos, emociones y momentos que desafían la línea entre lo real y lo fingido.

El director Jerry Ciccoritti le aporta un tono cálido y divertido a una historia que celebra las segundas oportunidades y la autenticidad en tiempos de redes y apariencias. La película, escrita por Neal y Tippi Dobrofsky, busca convertirse en una de las favoritas de la temporada navideña.

Chad Michael Murray

Ayesha Curry

