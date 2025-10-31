SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
31 de octubre 2025 - 12:30

La película de HBO Max que llenará de miedo: una fuerza siniestra puede destruir a toda a una familia

Una horrorosa historia que te atrapará desde el primer minuto, pero no vas a poder dormir con la luz apagada.

La nueva película de HBO Max que no te va a dejar dormir tranquilo.

La nueva película de HBO Max que no te va a dejar dormir tranquilo.

Imagen: HBO Max

HBO Max suma a su catálogo una película de terror que promete mandar a más de uno a dormir con la luz prendida: La maldición del collar. La producción llega con todo para atrapar a los fanáticos del género, mezclando sustos, tensión familiar y un misterio que crece minuto a minuto.

Lejos de ser una historia más sobre fantasmas, este film se mete de lleno en los vínculos familiares y en cómo un simple objeto puede convertirse en el peor enemigo. Si te gustan las películas que combinan drama y horror, esta puede ser una gran opción para ver desde casa.

Informate más
La Maldición del Collar
Si la película de terror es buena, el miedo es grande. En HBO Max.

Si la película de terror es buena, el miedo es grande. En HBO Max.

De qué trata La maldición del collar, lo nuevo de HBO Max

La historia transcurre en los años sesenta y sigue a la familia Davis, que atraviesa un momento complicado. Laura, la madre, se separó de su marido Frank por sus problemas con el alcohol y su carácter violento. Mientras intenta reconstruir su vida y retomar su trabajo como enfermera, sus hijas Ellen y Judy tratan de adaptarse a la nueva rutina.

Todo cambia cuando Frank aparece para reconciliarse y le regala a Laura un viejo collar. Lo que parecía un gesto de cariño se convierte en una pesadilla: el objeto está poseído por el espíritu de un niño malvado que comienza a acechar a la familia. Desde ese momento, el miedo se instala en la casa y cada rincón guarda un nuevo peligro.

Más allá del terror sobrenatural, la película también muestra los conflictos familiares, las heridas del pasado y cómo los vínculos pueden quebrarse frente a lo desconocido.

HBO Max: tráiler de La maldición del collar

Embed - La maldición del colgante | Tráiler oficial

HBO Max: elenco de La maldición del collar

  • Violet McGraw
  • Madeleine McGraw
  • Henry Thomas
  • Sarah Lind
  • Roma Maffia
  • Felix Solis

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias