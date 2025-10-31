La película de HBO Max que llenará de miedo: una fuerza siniestra puede destruir a toda a una familia







Una horrorosa historia que te atrapará desde el primer minuto, pero no vas a poder dormir con la luz apagada.

La nueva película de HBO Max que no te va a dejar dormir tranquilo. Imagen: HBO Max

HBO Max suma a su catálogo una película de terror que promete mandar a más de uno a dormir con la luz prendida: La maldición del collar. La producción llega con todo para atrapar a los fanáticos del género, mezclando sustos, tensión familiar y un misterio que crece minuto a minuto.

Lejos de ser una historia más sobre fantasmas, este film se mete de lleno en los vínculos familiares y en cómo un simple objeto puede convertirse en el peor enemigo. Si te gustan las películas que combinan drama y horror, esta puede ser una gran opción para ver desde casa.

La Maldición del Collar Si la película de terror es buena, el miedo es grande. En HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata La maldición del collar, lo nuevo de HBO Max La historia transcurre en los años sesenta y sigue a la familia Davis, que atraviesa un momento complicado. Laura, la madre, se separó de su marido Frank por sus problemas con el alcohol y su carácter violento. Mientras intenta reconstruir su vida y retomar su trabajo como enfermera, sus hijas Ellen y Judy tratan de adaptarse a la nueva rutina.

Todo cambia cuando Frank aparece para reconciliarse y le regala a Laura un viejo collar. Lo que parecía un gesto de cariño se convierte en una pesadilla: el objeto está poseído por el espíritu de un niño malvado que comienza a acechar a la familia. Desde ese momento, el miedo se instala en la casa y cada rincón guarda un nuevo peligro.

Más allá del terror sobrenatural, la película también muestra los conflictos familiares, las heridas del pasado y cómo los vínculos pueden quebrarse frente a lo desconocido.

HBO Max: tráiler de La maldición del collar

Madeleine McGraw

Henry Thomas

Sarah Lind

Roma Maffia

Felix Solis