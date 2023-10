The Weeknd en Argentina: noches de alto impacto en River

El artista canadiense llegó al país en el marco de su gira “After Hours Til Dawn” con la cual se encuentra presentado sus exitosísimos últimos discos After Hours de 2020 –que tuvo que esperar para estrenar en vivo por la pandemia– y Dawn FM de 2022. Abel Tesfaye anunció que al finalizar esta gira dará inicio a una nueva etapa en su carrera que implica el final del proyecto que es The Weeknd . Este acontecimiento sumó a la épica de un show histórico que es a su modo también una despedida.

En un escenario que se presenta como del de un viaje post-apocalíptico (con fuertes referencias a la película "Metrópolis", de Fritz Lang) The Weeknd hizo su entrada pasadas las 21hs con "La Fama", seguida por "False Alarm", marcando el ritmo de lo que sería un setlist maratónico de 41 canciones. A lo largo del show hubo espacio para canciones de los primeros discos, con “Starboy”, “Party Monster” y “Die For You”.

La gran pasarela que atravesaba prácticamente todo el largo de campo de juego de River fue utilizada en varias ocasiones por el artista, la gente agradecida hacia sentir su pasión cada vez que lo tenia cerca. Con “Can’t feel My Face” se vivió el primero de los momentos de mayor intensidad, solo superado por el mega hit “Blinding Lights”. En el medio hubo espacio para canciones como "In the Night", "Out of Time", "I Feel It Coming" y "Save Your Tears".

Luego de 2 horas y 30 minutos de un show ejecutado con precisión de relojería, el músico lo dejó todo con "Creepin´", "Popular", "In Your Eyes" y "Moth to a Flame", culminando una serie de show alucinantes que explican a la perfección el lugar preponderante que ocupa The Weeknd en la música y cultura actual.