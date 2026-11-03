Un álbum inspirado en la Inteligencia Artificial: Grimes, expareja de Elon Musk, anunció PSYOPERA

La cantante canadiense presentó el primer adelanto de su próximo proyecto, que aborda el avance tecnológico, las creencias y el futuro de la humanidad.

"Por favor, espere pacientemente a que falle el sistema": esa frase le da inicio al tráiler con el que Grimes anunció PSY OPERA , su próximo álbum de estudio, proyecto que gira alrededor de la Inteligencia Artificial , las transformaciones tecnológicas y la religión.

El anuncio reactivó el interés por una de las figuras más particulares de la escena musical actual. Grimes lleva años defendiendo el potencial de la Inteligencia Artificial en la industria y considera que su desarrollo puede cambiar rotundamente la manera en que se produce y se consume el arte. A partir de ahí, construyó el universo de su próximo proyecto.

Grimes es el nombre artístico de Claire Boucher, cantante, compositora y productora canadiense que se hizo conocida por combinar pop, electrónica experimental, sintetizadores y referencias a la ciencia ficción en su música. Entre sus trabajos más reconocidos están Visions (2012), Art Angels (2015) y Miss Anthropocene (2020). Canciones como “Oblivion”, “Genesis” y “Kill V. Maim” también marcaron algunos de los picos de su carrera.

Fuera de la música, su vida personal también generó titulares por su relación con Elon Musk , empresario fundador de Tesla y SpaceX. Ambos empezaron a vincularse públicamente en 2018 y tuvieron tres hijos, todos con nombres particulares: X Æ A-Xii , el mayor, Exa Dark Sideræ y Techno Mechanicus , el menor. La pareja se separó después de varios años de una relación intermitente.

Grimes también se convirtió en una de las voces más visibles a favor del uso de Inteligencia Artificial en la industria musical. En 2023 ofreció compartir el 50% de las regalías con quienes publicaran canciones generadas con su voz. Pero su postura no implica que considere que cualquier aplicación sea positiva: también cuestionó el uso de herramientas generativas para reproducir artistas sin su consentimiento. Hoy, esta tecnología se convierte en su principal musa.

Psy Opera: un álbum que explora la IA, la religión y las transformaciones tecnológicas

La artista había adelantado la existencia del disco en abril, durante una entrevista con Interview Magazine. En ese momento mencionó canciones como “The Light Ages” y “Eve Is Online”, además de contar que estaba trabajando en un documental sobre la conciencia de las máquinas.

La presentación oficial amplió el horizonte temático. Según el anuncio que llegó con el primer sencillo, PSY OPERA aborda el debate sobre la Inteligencia Artificial, las guerras, la religión, los estándares de belleza y las experiencias que la cantante atravesó durante su descanso de la música.

En una entrevista posterior para el podcast Proto Pop, Grimes explicó que el proyecto estará dividido en dos partes. La primera tiene un enfoque conceptual y tecnológico, mientras que la segunda será más personal y todavía está en proceso de edición. También aclaró que, a pesar de la temática, no quería que este primer lanzamiento estuviera centrado en su relación con Musk.

La cantante describió la Inteligencia Artificial como "un espejo de la humanidad" y planteó que su desarrollo nos obliga a revisar cuestiones vinculadas con la identidad, la conciencia y el futuro de la sociedad. Aunque el disco tiene esa temática como eje, aclaró que no usó herramientas generativas para producir la música.

ACCELERANDO y el particular mensaje que dejó el primer sencillo

“ACCELERANDO”, primer single del álbum, llegó el 9 de octubre y cuenta con la colaboración del reconocido productor VADAKIN. El título hace referencia a una indicación musical para aumentar progresivamente la velocidad, pero también podría aludir a la novela de ciencia ficción Accelerando, de Charles Stross, publicada en 2005.

El videoclip, dirigido por Cho Giseok, construye un escenario apocalíptico en el que Grimes aparece encadenada, en una escena donde es quemada en la hoguera y en medio de una guerra entre máquinas, con un arma en sus manos. Las imágenes suman referencias religiosas y representan un futuro dominado por la tecnología.

El tráiler que acompañó el anuncio, llamado Eve Is Online, también propone una reinterpretación del Evangelio de Juan. La narración cambia el relato bíblico para imaginar un mundo en el que la Inteligencia Artificial ocupa el lugar de una nueva divinidad y la humanidad construye su propio dios a partir de la tecnología.

Cuándo sale Psy Opera de Grimes

El nuevo álbum de Grimes, Psy Opera, tiene su lanzamiento previsto para el 22 de enero de 2027. Por el momento, “ACCELERANDO” funciona como el primer adelanto oficial y como presentación del concepto. Cuando se publique, será su primer trabajo de larga duración desde 2020, y va a representar una nueva etapa independiente a través de su sello Nazgul Recording LLC. En medio del debate y la creciente desconfianza que orbita a la Inteligencia Artificial, Grimes se prepara para presentar uno de los proyectos artísticos más polémicos del próximo año.