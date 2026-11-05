Ultra Buenos Aires confirmó su sede para la edición 2027 del festival + Agregar ámbito en









Antes del anuncio, ULTRA Buenos Aires llevó adelante una campaña que tomó las calles de la ciudad, con carteles, intervenciones urbanas y activaciones en puntos estratégicos de Buenos Aires.

El festival Ultra volverá en 2027.

ULTRA Worldwide anunció oficialmente a Punta Carrasco como la nueva sede de ULTRA Buenos Aires, que se celebrará el viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ubicado en pleno Palermo, sobre la Costanera Norte y frente al Río de la Plata, Punta Carrasco ofrece un entorno privilegiado a minutos de los principales puntos de interés de Buenos Aires. Este cambio marca el comienzo de una nueva etapa para ULTRA Buenos Aires, que se traslada a una nueva ubicación para continuar construyendo sobre el éxito de sus ediciones anteriores.

Antes del anuncio, ULTRA Buenos Aires llevó adelante una campaña que tomó las calles de la ciudad, con carteles, intervenciones urbanas y activaciones en puntos estratégicos de Buenos Aires. La campaña fue revelando gradualmente distintas pistas sobre la próxima edición del festival, hasta culminar con el anuncio oficial de su nueva sede: Punta Carrasco.

Tras una década de ausencia, ULTRA Buenos Aires regresó en 2025 y celebró una nueva edición en 2026, reuniendo a más de 80.000 asistentes en cada una. A lo largo de estos dos años, el festival recibió a algunos de los artistas más destacados de la música electrónica mundial, entre ellos Martin Garrix, Anyma, Boris Brejcha, Adam Beyer, Afrojack, ARTBAT, Black Coffee, Axwell, Zedd, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, Dom Dolla, Steve Angello, Jamie Jones, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, CamelPhat y muchos más.

Qué se sabe sobre Ultra Buenos Aires 2027 ULTRA Buenos Aires 2027 contará con cuatro escenarios de primer nivel internacional, incluyendo el icónico Main Stage y los escenarios de RESISTANCE, acompañados por una producción audiovisual de última generación, experiencias inmersivas y una cuidada selección de artistas internacionales y regionales de música electrónica. Durante las dos jornadas, el festival también ofrecerá una amplia propuesta gastronómica y de bebidas, además de activaciones de marcas.

ULTRA Buenos Aires forma parte de la familia ULTRA Worldwide, que continúa consolidándose como la marca de festivales de música más internacional del mundo. Con eventos activos en los seis continentes habitados, incluido su festival insignia, Ultra Music Festival en Miami, la marca global se destaca por ofrecer una combinación única de artistas de primer nivel, tecnología de vanguardia y producciones de gran escala. Las entradas para ULTRA Buenos Aires 2027 estarán a la venta a partir del 12 de noviembre: https://ultrabuenosaires.com/