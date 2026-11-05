Ronnie Wood en la Argentina: su amor por Maradona, la música y el futuro de los Rolling Stones

Durante la charla con Mario Pergolini, el mítico guitarrista desplegó su carisma, reveló algunas anécdotas y hasta accedió a tocar en vivo.

Antes de sus shows en el país , Ronnie Wood fue invitado estelar de este miércoles en Otro día perdido (eltrece). Durante la charla con Mario Pergolini, el guitarrista de los Rolling Stones desplegó su carisma, reveló algunas anécdotas y hasta accedió a tocar en vivo.

“Extrañé Argentina, es genial estar de regreso” , aseguró al comienzo de la entrevista. Luego, no dudó en arengar a la tribuna y lanzó: “Son el mejor público del mundo”.

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando sacó una armónica de su bolsillo y sorprendió con una improvisación. Pero el show no se detuvo ahí. A pedido de Evelyn Botto, agarró una guitarra y se animó a zapar “olé olé olé” junto a Niño Monja, la banda que diariamente musicaliza el programa.

La conversación viró hacía la relación del músico con El Diez y, entre risas, admitió: “Con Diego Maradona tuvimos varias noches juntos y después nos olvidábamos de todo lo que había pasado” .

También se refirió a varias cuestiones muy personales. “Mis padres me alentaron siempre. Querían que fuera artista y sentían orgullo por mí”, contó sobre sus inicios. Además, valoró el gran momento que atraviesa a los 79 años: “Hace 16 años que estoy limpio. Lo fumé todo, tengo la suerte de estar vivo” .

Ron Wood: "Con Maradona tuvimos varias noches juntos y después nos olvidábamos de todo lo que había pasado". #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/Tdk31Lx7Qq

En ese sentido, explicó cuál fue el hecho que lo llevó a cambiar sus hábitos en el último tiempo: “Me gusta difundir un mensaje de esperanza a las personas que sufren. Sobreviví al cáncer dos veces: uno de pulmón en 2017 y después a uno de células pequeñas en 2020″.

Luego, entre risas y emoción, reveló la gran noticia que recibió recientemente: “Hace un par de meses me dijeron que estoy de alta, que no tengo cáncer y que no me quieren ver más”.

El futuro de los Rolling Stones, según Roonie Wood

Hacia el final de la nota, Mario elogió el reciente álbum Foreign Tongues, publicado en 2026 por los Rolling Stones, y le preguntó a Ron lo que todos los fans esperaban: ¿van a hacer una gira para presentarlo?

El músico se mostró muy conforme con el álbum y dejó en claro que le gustaría salir a tocarlo con sus viejos amigos. “Mick y yo ya estuvimos juntándonos. Estamos esperando que Keith diga qué quiere hacer él con su futuro. Él está un poco apático, no quiere hacer giras por ahora”, expuso sobre lo único que frena el tour.

¿Hay futuro para The Rolling Stones? Ronnie Wood rompió el silencio y reveló qué puede pasar con la banda. #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/D2SHBOEsRW — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 5, 2026

Lejos de que esa situación lo paralizara, tomó una decisión clave: presentarse en el escenario y repasar los distintos proyectos de los que formó parte a lo largo de su carrera. “Dije ‘no me voy a sentar a esperar, voy a salir y tocar’”, afirmó sobre sus motivaciones.

Para concluir, reveló el apoyo que recibió de un gran amigo y compañero de ruta en The Faces: “Tenía un mensaje de Rod Stewart en mi teléfono que decía: ‘Ronnie, estoy tan orgulloso de vos, viejo amigo. Estoy contento de que estés saliendo a tocar, estés saliendo de gira, y todo el mundo diga que está disfrutando lo que estás haciendo’. Eso fue realmente un gran cumplido”.