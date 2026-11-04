Nació Chapeaux: una a una, las cinco elegidas en Popstars y su primera presentación

El grupo está conformado por Juana, Kala, Magalí, María Adolfina y Mía, de netre 18 y 21 años. Darán su primer show oficial en el Movistar Arena y las cinco tienen historias atravesadas por el arte y su familia.

Las cinco jóvenes fueron elegidas por el jurado compuesto por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García en el capítulo 40 y último del reality.

El programa de televisión Popstars llegó al fin de su edición 2026 y con eso nació el grupo Chapeaux , la nueva formación musical compuesta por cinco exparticipantes. Está integrado por Juana Distéfano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro, quienes próximamente se presentarán para dar su primer show.

Las cinco jóvenes fueron elegidas por el jurado compuesto por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García en el capítulo 40 y último del reality conducido por Nicolás Vázquez. El ciclo arrancó con 15.000 inscriptas y fue reduciéndose hasta dejar ocho finalistas compitiendo por cinco lugares.

Al cierre del programa, y tras la eliminación de las últimas participantes, la señal emitió el primer videoclip oficial de Chapeaux interpretando “Me provoca”, tema que el quinteto venía ensayando desde hace semanas. La banda debutará el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena y las entradas ya están a la venta.

La primera en conocer la noticia fue Juana Distéfano (18), quien llegó al reality con el número 2.290 y administra desde 2015 un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores, donde comparte videoblogs. “No puedo creer que estoy acá. Siento que tengo el corazón que se me sale por la garganta”, expresó al enterarse que sería parte de Chapeaux.

Su vínculo con la música comenzó cuando a los 12 años conoció a Tini Stoessel y cantó junto a ella. “Nací para poder transmitir un mensaje y me encantaría dejar un legado porque quiero esto para toda mi vida”, afirmó en su perfil dentro del programa.

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Mía Piñeiro

La segunda confirmada fue Mía Piñeiro (18), con el número 2.492 y con una historia artística en su familia: es hija de la cantante Ce Suárez Paz y nieta del violinista Fernando Suárez Paz, histórico colaborador de Astor Piazzolla.

“La música es mi mejor amiga. Atravesé muchos problemas en mi vida que me hicieron perderme a mí misma y creo que ella fue la única que me encontraba”, expresó ante las cámaras del canal.

Magalí Altamirano

Magalí Altamirano (19) llegó con el número 754 y es la tercera integrante de Chapeaux. Nacida en Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empezó a estudiar comedia musical a los 10 años. Rompió en llanto frente al jurado cuando recibió la noticia y su historia tiene una marca de origen: su madre trabajaba en las puertas de los teatros durante las vacaciones de invierno.

“Deseo con todo mi corazón que eso suceda. Me muero por tener 20 años y sentirme una mujer así y que mi familia me vaya a ver”, dijo semanas atrás, antes de conocer el desenlace. Altamirano también forma parte del elenco de Soy Luna: Volver a rodar (Disney+), el regreso de la ficción juvenil, y cuenta con más de 121.000 seguidores en Instagram.

El ciclo arrancó con 15.000 inscriptas y fue reduciéndose hasta dejar ocho finalistas compitiendo por cinco lugares. Prensa

María Adolfina Pérez

La cuarta elegida fue María Adolfina Pérez (19), llegó a la competencia con el número 784 y es de Basavilbaso, Entre Ríos. Su intención en Buenos Aires era la de estudiar periodismo, pero terminó orientando su carrera hacia el canto. “Mi sueño y plan A siempre fue ser cantante. Popstars me dio la seguridad y fortaleza para enfrentar ese sueño”, reveló en el reality.

Al conocer su lugar en la banda, la joven miró a cámara y dejó un mensaje dirigido a las jóvenes de ciudades más pequeñas: “Siempre veo que hay nenas que me mandan saludos, quizás viven en el campo, en medio de la nada y no se animan a empezar canto o baile. Yo les digo que lo hagan”, expresó entre lágrimas.

Kala Bidner

La última en sumarse fue Kala Bidner (21) quien competía con el número 2.246 y su trayectoria incluye haber cantado el Himno Nacional Argentino en la previa de un amistoso entre la Argentina y Estonia en 2022, además de haber compartido escenario con el cantante venezolano Franco de Vita en el Luna Park cuando tenía apenas 9 años.

Es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría. “Cantar es mi vida entera. Si no canto, no tengo felicidad ni motivación, no tiene sentido mi vida”, aseguró durante el reality. Su participación le permitió descubrir una preferencia artística que no tenía del todo clara: “Me di cuenta acá que un grupo me gusta más que ser solista. Me encanta estar y disfrutar con amigas, el compañerismo, lo disfruto más que cantar como solista”, contó.