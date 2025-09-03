Lady Gaga y Tim Burton presentaron el video de "The Dead Dance", su nueva canción para la serie "Merlina"

La cantante y actriz será parte de la segunda parte de la segunda temporada de la serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega.

Lady Gaga presentó su nueva canción “The Dead Dance” junto con el video clip dirigido por Tim Burton . La canción es parte de la segunda temporada de Merlina , la exitosa serie de Netflix .

A principios del mes pasado, varios medios especularon que Gaga había estado con Burton en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, para filmar el video musical de la canción.

Gaga había adelantado la fecha de lanzamiento, oportunamente fijada para un miércoles, en redes sociales poco después de aparecer en la alfombra roja de la Gala del Cementerio "Wednesday" (nombre original de la serie) de Spotify y Netflix en Nueva York la semana pasada. Acompañó a la estrella Jenna Ortega y se dirigió al público para revelar la noticia del sencillo.

“Lo pasé genial trabajando en la segunda temporada de 'Wednesday', incluso siendo solo una pequeña parte de la serie”, dijo. “Me encantó trabajar con Tim Burton, Jenna y todos aquí; es increíble. Gracias. También estoy aquí para confirmar que mi canción 'The Dead Dance' saldrá pronto”.

Gaga aún no ha aparecido en Merlina, ya que los episodios se emiten por tandas. Los primeros cuatro episodios se estrenaron el 6 de agosto, sin Gaga, mientras que los últimos cuatro se estrenarán el mismo día que "Dead Dance".

Tiene sentido que Gaga estuviera presente en el estreno de Merlina, ya que anoche terminó su cuarta noche en el Madison Square Garden de Nueva York. Está en plena gira "Mayhem Ball", que comenzó en Las Vegas en julio , y planea visitar Miami antes de regresar a Nueva York, Toronto y Chicago, antes de emprender su viaje internacional.