Nicki Nicole se refirió por primera vez a su romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"







La artista rosarina estuvo presente en un evento en España y respondió a las preguntas sobre su vínculo con el futbolista.

Nicki Nicole y Lamine Yamal más enamorados que nunca.

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal y aseguró estar enamorada, desmintiendo una ola de rumores en redes sociales sobre el fin de la relación que se inició cuando ella asistió al cumpleaños de 18 del futbolista español.

Este miércoles, la cantante rosarina asistió a un importante evento de moda, un show de Desigual en Barcelona, España, en donde se enfrentó a los medios y se mostró muy contenta con su presente profesional. Nicki aseguró: “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”. Tras esto, uno de los periodistas le cuestionó: “¿Estás enamorada de Lamine Yamal?”, a lo que Nicole aseguró con una gran sonrisa: “Estoy muy enamorada". Y sumó: "Y muy feliz".

"Estoy muy enamorada" Nicki Nicole habló por primera vez de su relación con Lamine Yamal

Hubo rumores de separación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal Cabe resaltar que, las especulaciones sobre una posible ruptura del breve romance, de solo 13 días, de la artista con el futbolista crecieron en el ultimo tiempo. Muchos usuarios aseguraron que el jugador del FC Barcelona y la cantante se habrían dejado de seguir en Instagram. Además, remarcaron que él habría borrado las postales que tenía publicadas y en las que se mostraba junto a su reciente novia.

Sin embargo, quedó demostrado que los rumores eran falsos ya que, no solo nunca se dejaron de seguir en la plataforma, sino que Yamal jamás había publicado fotos en su perfil con Nicki, sino solo historias que dejan de estar vigentes a las 24 horas.

Por otro lado, en redes también, se viralizó un video en el que se veía a Yamal durante una conferencia de prensa asegurando que su vínculo con la cantante había terminado y que quería enfocarse en su carrera. Sin embargo, el jugador desmintió todo después de que la Selección Española venciera por 6 a 0 a Turquía en la segunda fecha de las Eliminatorias Europeas a través de una historia de Instagram subida por unos de sus compañero de equipo, Nico Williams. “¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano?”, le preguntó Williams a Lamine. El jugador del F. C. Barcelona bloqueó su teléfono dejando ver que de fondo de pantalla tenía una foto con Nicole, a lo que su compañero escribió: “Mi chaval está enamorado”. Lamine Yamal historia Instagram Lamine Yamal desmintió la separación de Nicki Nicole a través de historias de Instagram.

