Cómo reaccionó la esposa de Leandro Paredes frente a los rumores de romance con Evangelina Anderson







La panelista de LAM, Yanina Latorre, aseguró que la modelo mantiene un amorío con un hombre casado y con hijos. Rápidamente el foco se puso en el futbolista de la Selección Argentina y Boca Juniors.

Se rumoreó el romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes.

Se desató la polémica en el mundo del espectáculo y el deporte luego de que Yanina Latorre asegurará que Evangelina Anderson estaría en una relación con un hombre casado y con hijos. A raíz de esto, rápidamente circuló el rumor de que el apuntado sería Leandro Paredes, futbolista de la Selección Argentina.

Según la versión de Latorre, Anderson mantiene un vínculo desde hace meses con un hombre con familia, aunque evitó dar su nombre. “Yo sé todo: dónde se conocieron, dónde se encontraban”, aseguró la panelista, quien incluso sostuvo que posee grabaciones como prueba de su investigación.

En este marco, todas las miradas se dirigieron a la reacción de Camila Galante, la esposa de Paredes, debido que hace apenas cinco meses había dado a luz a su tercer hijo con el jugador.

Leandro Paredes Camila Galante embarazo Leandro Paredes y Camila Galante fueron padres por tercera vez hace apenas cinco meses.

La reacción de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes Si bien Evangelina Anderson mantuvo un perfil bajo desde su separación con el ex director técnico de River Plate, Martín Demichelis, a Yanina Latorre no le tembló el pulso para afirmar su amorío con otro hombre.

El sitio PrimiciasYa, que ganó el Martín Fierro a mejor portal de espectáculos, puso el foco en Paredes. Luego de esta situación, la esposa del futbolista comentó en un posteo que Paredes compartió en su cuenta de Instagram tras el partido de la Selección Argentina contra Ecuador, mostrando unión familiar frente a los rumores. posteo paredes La foto que subió Paredes a su cuenta de Instagram y la respuesta de su esposa. @leoparedes20 Con su gesto, Galante dio por cerrado el tema sin declaraciones públicas, pero dejó en claro dónde está su apoyo. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y Evangelina Anderson prefiere el silencio.